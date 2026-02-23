E’ Francesco Dimitrj il campione di sci nella Tuscia: nel Campionato regionale Master, due ori

Redazione

Viterbo,23.2.26

La provincia di Viterbo è nel Lazio quella meno “montagnosa” perchè la massima quota di una sua altura è ancora di collina (Il monte Cimino, la “vetta” della Provincia di Viterbo, solo 1.050 mt.), ma nonstante ciò è presente da decenni lo “Sci Club Viterbo” presieduto dall’arch.Stefano Zucchi.

Ovviamente, sacrificio per tutti gli atleti la necessità di allenamenti fuori provincia anche ad oltre cento kilometri dalla loro residenza.

Molti sono i Soci agonisti, di cui, in particolare va segnalato Francesco Dimitrj che nei recenti Campionati regionali svoltisi ad Ovindoli ha conseguito il primato sia nella specialità di slalom gigante e speciale catl M A5. Il successo dello Sci Club viterbese è stato pure confermato dalla medaglia d’argento vinta nelle stesse specialità da Romolo Parenti , mentre, medaglia d’oro della categoria Master C8 è stata Maria Giuseppina Caporossi.

Sempre nella stessa manifestazione Medaglie di bronzo nelle loro rispettive categorie per gli atleti Gianluca Bacheca, Carlo Nepi e Umberto Massimo Macchi, ma anche piazzamenti per il Presidente Zucchi,Sandro Ercoli, Pierfrancesco Paci e Giovanni Bartoletti.

Sulle nevi di Campo Felice lo Sci Club Viterbo ha ottenuto il terzo piazzamento nel Trofeo Città di Roma sempre per merito dell’atleta di “punta” Dimitrj.