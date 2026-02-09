Panathlon Club di Viterbo: ecco i nuovi dirigenti del Club per il biennio sociale 2026/2027

Da sin.: Raimondo Porciani, Giancarlo Bandini, A.Stefano Marini Balestra

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,8.2.26

Dopo l’elezione del Presidente, giovedì 5 febbraio si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Panathlon di Viterbo presieduto da Giancarlo Bandini. Erano presenti i Consiglieri eletti: Luigi Gasbarri, Andrea Stefano Marini Balestra,Massimo Salcini, Umberto Carbonari e Carmine Matarazzo nonché il Past President Alessandro Pica. Il Presidente ha assegnato gli altri incarichi e deleghe nell’ambito del rinnovato consiglio direttivo. A coprire la carica di Vice Presidente vicario è Umberto Carbonari, Segretario del Club ed addetto stampa Andrea Stefano Marini Balestra con delega ai rapporti con i Clubs Panathlon dell’Area Lazio, tesoriere Raimondo Porciani. Il Presidente Bandini ha voluto anche assegnare ai singoli componenti il Consiglio le seguenti deleghe: Luigi Gasbarri delega per i rapporti con il Mondo dello Sport, Massimo Salcini Cerimoniere e Carmine Matarazzo rapporti con i Clubs di Auto d’epoca. Tutti i designati hanno accettato la carica con il voto unanime dei componenti il Consiglio. Nel corso della Riunione del Consiglio il Presidente ha presentato il programma di massima dei prossimi eventi del Panathlon Club di Viterbo che prevede nel mese di marzo prossimo la presentazione della FEDERCUSI (Fed.Italiana dello Sport Universitario), nel mese di aprile una serata sulle Olimpiadi e Paralimpiadi, nel mese di maggio un convegno sulla Giustizia Sportiva, a Giugno si parlerà di “Uniti nello Sport”: Pace ed inclusione. A Settembre sarà presentato il Tiro con l’Arco ed ad Ottobre la solenne celebrazione del 60esimo della Fondazione del Club Panathlon di Viterbo.

L’addetto Stampa

A.S.M.B.