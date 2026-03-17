Dove Vedere le Partite di Serie A Oggi: Guida Completa

Il weekend di Serie A entra nel vivo con una giornata ricca di sfide interessanti. Como-Roma, Lazio-Milan e tanti altri match che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica. Ma dove si possono vedere tutte queste partite? Facciamo chiarezza una volta per tutte.

La programmazione televisiva del campionato italiano è diventata sempre più complessa negli ultimi anni. Tra DAZN, Sky e altre piattaforme streaming bisogna orientarsi bene per non perdersi neanche un minuto di gioco. E diciamolo chiaramente: non è sempre facile capire chi trasmette cosa.

Il calcio moderno ha subito trasformazioni radicali anche nel modo di fruizione come testimonia la situazione della Viterbese e lo spettacolo calcio che fatica ad esistere in certe realtà dimostrando quanto sia cambiato il rapporto tra tifosi e squadre.

Como-Roma: Il Match del Pomeriggio

Il primo appuntamento della giornata vede protagonisti i lariani contro i giallorossi. Una sfida che sulla carta sembra sbilanciata ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Il Como gioca in casa davanti al proprio pubblico e vorrà vendere cara la pelle.

La Roma arriva all’appuntamento con ambizioni di alta classifica. I capitolini hanno bisogno di fare punti per restare agganciati alle zone nobili e non possono permettersi passi falsi contro squadre sulla carta inferiori. Mourinho sa benissimo che questi sono i match dove si costruiscono le stagioni.

Secondo rtbet-italia.com le quote vedono nettamente favoriti i giallorossi ma il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il Como potrebbe approfittare di qualche disattenzione difensiva per mettere in difficoltà gli avversari.

La partita sarà trasmessa su DAZN a partire dalle ore pomeridiane. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match sia in diretta streaming tramite app che attraverso i decoder compatibili. Telecronaca e commento tecnico accompagneranno tutti i novanta minuti più recupero.

Lazio-Milan: Il Big Match Serale

Il piatto forte della giornata arriva in serata con lo scontro diretto tra Lazio e Milan. Due squadre che puntano all’Europa e che si giocano punti pesantissimi per le rispettive ambizioni stagionali. L’Olimpico si prepara a fare da cornice a una sfida che promette spettacolo.

I biancocelesti hanno costruito una stagione importante e vogliono continuare la striscia positiva davanti al proprio pubblico. La Lazio gioca un calcio offensivo e divertente che piace ai tifosi e mette in difficoltà gli avversari. Sarri ha plasmato una squadra identitaria che sa cosa fare in campo.

Il Milan risponde con qualità tecnica e rosa profonda. I rossoneri hanno bisogno di vincere per restare agganciati alle primissime posizioni della classifica e non possono permettersi cali di concentrazione. Pioli prepara la partita nei minimi dettagli perché sa quanto conta questo match.

Anche questa sfida sarà visibile su DAZN nella fascia serale. Gli appassionati potranno godersi lo spettacolo comodamente dal divano di casa oppure in mobilità grazie all’app disponibile per smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a voci esperte che accompagneranno tutte le emozioni del match.

Le Altre Partite del Turno

Il programma della giornata non si esaurisce con queste due sfide. Altri match interessanti completano il quadro del weekend calcistico italiano con squadre che lottano per obiettivi diversi lungo tutta la classifica.

Chi punta alla salvezza si gioca ogni partita come fosse una finale. Ogni punto può fare la differenza tra restare in Serie A e retrocedere ed è per questo che l’intensità resta altissima anche negli scontri che sulla carta sembrano meno nobili.

Le squadre di metà classifica cercano invece di raggiungere una tranquilla permanenza nella massima serie senza patire fino all’ultima giornata. Arrivare prima possibile alla salvezza matematica permette di programmare con serenità la stagione successiva senza l’ansia di dover lottare.

DAZN detiene i diritti della stragrande maggioranza delle partite di Serie A. La piattaforma streaming ha investito cifre importanti per garantirsi l’esclusiva del campionato italiano e trasmette quasi tutti i match del weekend.

Sky mantiene invece alcune partite in co-esclusiva. Gli abbonati alla pay-tv satellitare possono seguire determinati incontri anche attraverso i canali tradizionali oltre che tramite la piattaforma NOW TV che permette la visione in streaming senza parabola.

Come Organizzarsi per Non Perdere Nulla

Per seguire tutto il campionato serve quindi avere più abbonamenti. Una situazione che non piace ai tifosi ma che riflette le dinamiche economiche del calcio moderno dove i diritti televisivi rappresentano una fetta importante dei ricavi societari.

L’alternativa resta seguire le partite al bar o nei locali pubblici che spesso hanno abbonamenti multipli. Guardare il calcio in compagnia ha comunque il suo fascino e permette di condividere emozioni e tensioni con altri appassionati creando quel clima da stadio che manca quando si è soli in casa.

Gli highlights e le sintesi delle partite vengono poi resi disponibili sulle varie piattaforme nelle ore successive al termine dei match. Chi non può seguire in diretta trova comunque modo di recuperare le azioni salienti e i gol più belli della giornata.