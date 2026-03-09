Evviva ! Viterbo, almeno per il clima è prima nel Lazio, 34esima a livello nazionale

Redazione
Viterbo, 9.3.26
Bari vanta il miglior clima d’Italia, Terni all’ultimo posto, Viterbo al centro classifica (pari Cagliari), ma prima nel Lazio. Le condizioni climatiche non sono frutto dell’uomo, ma del buon Dio che ha collocato certe città in un contesto favorevole.
La recente classifica stilata da “Il Sole 24 ore” sulla base di vari parametri che vanno dalla posizione di determinati luoghi, quindi, per es., dalle precipatzioni metetoriche, agli sbalzi di temperatura estremi e quant’altro, colloca Viterbo nella media, in particolare per l’aumento di temperatura media nazionale anno scorso che vede un aumento di ben 3gradi al Norditalia, di 2.5 circa nel centro e poco meno di 2 al Sud.
Media mediocritas in questo caso favorevole al benessere di noialtri abitanti della Città dei papi.
Complice della “bontà” del clima viterbese è la media quota in altitudine della città, aperta ai venti da ponente di origine marina ed ad una protezione dai “burian” del nord per la catena appennica che ci protegge.
Roma segue di un passo indietro Viterbo, che però distacca Latina, Rieti e Frosinone.
Sorprende il dato della capoluogo pontino posto in pianura davanti al mare, mentre più logica in senso sfavorevole la posizione di Rieti e di Frosinone chiuse entrambe in valli interne, lontane dalle brezze di mare e prossime ad alte montagne.
Per un volta rallegramioci. Non solo Viterbo gode di aria non contaminata per “opera” dell’uomo, ma pure gode dei benefici meteo che ne consentono una vivibilità che altrimenti per altri versi non è ottimale (vedasi mobilità urbana) .
Ma, come non si può porre rimedio alle “bizze” meteo, si può fare per altro. E come !