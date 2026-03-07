Un impegno “costituzionale”: andare a votare domenica 22 e 23 marzo prossimi

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,7.3.26

Cari amici,

Ho deciso di scrivervi personalmente perché in questo momento, guardando la lista dei 6.000 aderenti al nostroComitato Nazionale, non vedo un elenco di nomi, ma vedo seimila storie di passione e di fiducia. Quando avete scelto di aderire, non avete solo apposto una firma:avete sottoscritto un patto per il futuro del nostro Paese. Questo è il tempo di intensificare il nostro impegno.

Per vincere questo Referendum abbiamo bisogno che 12 milioni di persone votino SÌ. È un numero molto elevato, ma è anche l’unica condizione per la vittoria del SÌ.

Possiamo farcela se ognuno di noi agirà come un infaticabile promotore di questa campagna elettorale. Se è certamente essenziale convincere chi è incerto, lo è anche portare le persone a votare, vincendo l’astensionismo e l’indifferenza sempre più diffusi tra l’elettorato del nostro paese.

In questi ultimi quindici giorni, ciascuno di noi deve riuscire a persuadere quante più persone possibili a diventare a loro volta dei mobilitatori di entusiasmo e impegno. Dobbiamo far comprendere la portata di questa sfida e sollecitare il contributo attivo di chiunque avviciniamo. Se ognuno di noi riuscirà a mobilitare un gruppo di persone e queste, a loro volta, ne muoveranno altre, allora la nostra crescita sarà esponenziale e potremmo creare un’onda inarrestabile.

La bellezza di questa battaglia, miei cari amici, risiede soprattutto nella consapevolezza che essa viene generosamente combattuta non per una parte politica o per un gruppo di interesse. Noi vogliamo vincere per assicurare a tutti gli Italiani – anche a quelli che oggi scelgono di votare NO – una riforma che renderà l’Italia un Paese migliore.

Sono davvero onorata e ritengo un grande privilegio poter contare sull’entusiasmo di ciascuno di voi in questa importante impresa; è evidente che senza la vostra azione capillare sul territorio ogni altro sforzo risulterebbe vano.

Mettiamocela tutta. Facciamolo per l’Italia che amiamo e che meritiamo.

Con amicizia e gratitudine,

Isabella Bertolini

﻿Segretario Generale del ComitatoNazionale