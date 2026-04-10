Centrodestra viterbese senza nomi utili per il Sindaco. Tornerebbe Meroi ? Un usato sicuro

Torneremo ad acclamarlo ?

Redazione

Viterbo,10.4.26

Di certo, la ricerca di un “usato sicuro” come Marcello Meroi, già sindaco di Viterbo negli anni 90 secolo scorso, è la certificazione dello sbando del centro destra viterbese che fa il paio con quello del centro sinistra entrambe incapaci spendere un nome per piazzare un Sindaco per la prossima Consigliatura.

In questo bailamme ne gode il movimento frontiniano che scaldando la macchine in attesa di riconferma.

Di mali, nei secoli passati la città di Viterbo ne ha patiti, ma l’attuale Sindaco Frontini e la sua Giunta ne rappresenta uno attuale, ma, da record negli anni,per cattiva amministrazione.

Sfogliando la margherita dei nomi dei cacicchi di centro destra, nessuno appare valido per ottenere il sospirato 50% al secondo turno di votazioni in un ballotaggio. Sotto, sotto, covano rivalità tra i partiti di Forza Italia e Fratelli d’Italia per presentare un loro personaggio, mentre la Lega, se ne va con Vannacci che resta battitore libero con i suoi elettori che, disgustati del modo di far politica del centrodestra, gli si rivolgono sempre più.

In queste condizioni, ad oggi, nessuno di centro destra sembra possa scalare Palazzo dei priori l’anno prossimo. Nel centrosinistra, buio assoluto, non tanto per la poca simpatia dei viterbesi per la sinistra, ma non vincente per la vacuità dei loro personaggi di spicco che preferiscono scalare incarichi regionali e nazionali lasciando Viterbo a se stessa.lo stesso vale per il centro destra. Tutti preferiscono restare in Regione e…..magari, poi, ascendere a Montecitorio o Palazzo Madama-

Ecco, allora, che un ritorno di Marcello Meroi potrebbe essere un utile federatore dei consensi anche trasversali. Egli, dopo essere stato eletto Sindaco, Preside della Provincia e deputato è uscito dalla politica. Una scelta consapevole, quella di lasciare ai giovani di occuparsene.

Oggi, ormai il quasi settantenne Marcello, può essere l’uomo in grado governare la Città con la moderazione che l’ebbe governare in passato.

Un uomo fuori dagli strepiti, calmo e preciso. Quello che serve a Viterbo, per contrastare il “raddoppio” di una consigliatura Frontini che altrimenti potrebbe essere possibile per i “contrasti” sotterrenei nel centro destra. Infatti, come si è già visto a Civita Castellana, ognuno va per conto suo di proporre un nome per il Sindaco per poi al ballottaggio andare a vedere. Non è questo un modo di governare una campagna elettorale.

Subito Marcello Meroi in pista !

Marcello è un dirigente sportivo, certamente non si sottrarrà all’agone che non sia solo su un campo di basket, ma della politica cittadina.

I Viterbesi ci contano