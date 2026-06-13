Anche quest’anno il CONI LAZIO organizza EDUCAMP ospitata presso gli spazi delle Caserme della SAS e SMAM

Redazione

Viterbo,13.6.26

Presentato il progetto Educamp 2026 del Coni Lazio. Anche quest’anno ad ospitare i bambini di Viterbo e provincia nel corso dell’estate saranno gli spazi della caserma della Smam sulla via Tuscanese e quelli della Scuola Sottufficiali Esercito sulla Cassia Cimina. In quest’ultima sede è stata presentata l’iniziativa di quest’anno.

«Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente l’Educamp del Coni, un appuntamento ormai consolidato che testimonia il forte legame di collaborazione tra la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e le istituzioni del territorio. Un’iniziativa che, attraverso lo sport, promuove valori condivisi quali disciplina, spirito di squadra, rispetto e senso di comunità, offrendo ai giovani un’importante occasione di crescita durante il periodo estivo», ha dichiarato il Colonnello Gianluca Carriero, Vice Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Per la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare sono intervenuti Il Comandante della Scuola Marescialli Dario Ricci e il Colonello Alessandro Fiorini comandante del 72° Stormo.

“ nche quest’anno la Smam fornirà il supporto logistico per l’organizzazione delle attività relative al progetto EDUCAMP – ha detto il primo – rendendo disponibile la piscina, gli impianti sportivi in generale e gli ampi spazi all’aperto di cui il sedime aeroportuale dispone. Quest’anno la scuola ospiterà i bambini dell’Educamp per 3 settimane dal 15 giugno al 3 luglio; per gli Enti dell’Aeronautica Militare presenti a Viterbo è importante continuare a sostenere questo progetto in quanto ciò consente di consolidare quei tradizionali rapporti di vicinanza e condivisione tra la Forza Armata e la città di Viterbo fornendo un aiuto concreto alle famiglie. Ovviamente questa attività è importante anche per i bambini partecipanti che possono, così, trascorrere giornate all’aria aperta all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento”.

L’intervento di Fiorini: “ L’organizzazione dell’Educamp rappresenta, anche un tangibile esempio di sinergia con le altre componenti cittadine del comparto “sicurezza e difesa” in particolare con i colleghi dell’Esercito con i quali collaboriamo costantemente; esempio tangibile la cerimonia del Giuramento Solenne degli Allievi Marescialli che ormai da tre anni viene svolta congiuntamente tra SSE e SMAM.

L’elemento di novità che si aggrega a questa sinergica realtà è rappresentato dal 72° Stormo, ente dedicato all’addestramento basico e operativo dei piloti di elicottero dello Stato, che quest’anno contribuirà al supporto del progetto EDUCAMP. La recente evoluzione ordinativa, che ha visto lo Stormo insediarsi al Tommaso Fabbri il 1° gennaio 2026, imporrà già dal 2027 una valutazione di sostenibilità di anno in anno del progetto EDUCAMP in quanto l’eterogeneità delle attività insistenti nel perimetro aeroportuale comporteranno uno sviluppo significativo e la saturazione degli spazi disponibili. Rimarrà comunque sempre disponibile il supporto dell’Aeronautica Militare”.

Alessandro Cochi, Presidente del CONI Lazio: «Questa lunga tradizione, che affonda le radici in oltre quindici anni di storia, continua a rinnovarsi con la stessa energia e lo stesso entusiasmo delle prime edizioni. Il progetto Educamp di Viterbo — con il coinvolgimento prestigioso dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito e dell’Amministrazione Comunale — è ormai un appuntamento atteso e irrinunciabile per il territorio. Grazie alla generosa disponibilità dei comandanti delle due strutture, anche quest’anno centinaia di bambini vivranno settimane che porteranno con sé nel tempo: sport, divertimento, amicizia, scoperta di sé attraverso tante discipline individuali e di squadra. Promuovere i valori dello sport attraverso iniziative come questa non è per noi un esercizio retorico — è parte costitutiva della missione del CONI Lazio, ed è qualcosa di cui vado genuinamente fiero. Viterbo, edizione dopo edizione, ci dimostra che fare squadra tra istituzioni è possibile. E che quando accade, sono i ragazzi a guadagnarci di più».

