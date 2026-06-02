Gallese si racconta: presentazione del libro di Giorgio Felini “Gallese. Un centro medioevale dell’alto Lazio” sabato 6 giugno h.10 al Centro Culturale “Marco Scacchi”

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,2.6.26

Presentazione del libro Gallese. Un centro medievale dell’alto Lazio di Giorgio Felini

A Gallese- Sabato 6 giugno 2026, alle ore 10:00, all’interno del Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” di Gallese si terrà un appuntamento di rilievo per la storiografia e l’archeologia del territorio: la presentazione del volume “Gallese. Un centro medievale dell’Alto Lazio”, opera di Giorgio Felini, a cura di Alfredo Giacomini e Simona Pirolli, inserita all’interno della collana “Quaderni di Gallese” ed edita da Davide Ghaleb Editore.

L’incontro si colloca nell’ambito delle “Giornate di studio Giorgio Felini”, nate per valorizzare la ricerca storico-locale. Il volume, scritto con rigore scientifico da Giorgio Felini, prematuralmente scomparso, rappresenta una pubblicazione dal profondo valore scientifico e culturale: racchiude infatti la Tesi di Laurea dell’autore, discussa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’Anno Accademico 1986-87, relatore Italo Faldi.

Attraverso un meticoloso scavo tra documenti, fonti archivistiche e testimonianze storiche, la ricerca ricostruisce la conformazione urbana e il contesto territoriale di Gallese, includendo l’analisi degli aspetti archeologici, geologici e morfologici. Ben oltre la pura ricostruzione cronologica, l’analisi delle evidenze medievali si connette strettamente allo studio del contesto storico, urbanistico, sociale ed economico. Il lavoro si inserisce in modo pionieristico nel dibattito sul concetto di bene culturale e sul valore del centro storico come “museo diffuso”, sottolineando l’importanza di considerare non solo i monumenti principali, ma anche il patrimonio minore, le forme dell’abitare, le attività tradizionali e i simboli culturali che definiscono l’identità della comunità. Questo approccio integrato — storico, artistico e ambientale — consente di cogliere i legami indissolubili tra spazio, società e memoria, diventando uno strumento fondamentale per la conoscenza del patrimonio gallesino.

L’iniziativa vanta il sostegno e il patrocinio del Comune di Gallese e dell’Azienda Sanitaria Flaminia di Civita Castellana, in stretta collaborazione con il Ministero della Cultura (MiC) tramite la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale. All’evento partecipano inoltre importanti realtà culturali e di valorizzazione territoriale, tra cui l’organizzazione di Archivissima, e il Biodistretto della Via Amerina e Forre.

L’apertura dell’evento sarà dedicata ai saluti istituzionali, che vedranno la partecipazione di Danilo Piersanti (sindaco di Gallese), Enrico Panunzi (consigliere della Regione Lazio) e Famiano Crucianelli (presidente del Biodistretto Via Amerina e Forre).

A seguire, una serie di interventi tecnici e culturali che animeranno il dibattito grazie al contributo di specialisti e rappresentanti del settore: Margherita Eichberg (architetto), Dionisio Finucci (già dirigente del Ministero della Giustizia), Luisa Caporossi (storico dell’arte), Amedoro Latini (assessore alla Cultura del Comune di Gallese), Andrea Alessi (storico dell’arte), Luigi Cimarra (professore di lettere), Alfredo Giacomini (architetto e co-curatore del volume), Gaetano Petraglia (direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo) ed Elena Foddai (ispettrice onoraria della Soprintendenza).

La presentazione sarà moderata da Simona Pirolli (co-curatrice del volume).

La cittadinanza, la stampa e gli appassionati di storia del territorio sono calorosamente invitati a partecipare

Il, volume:

Giorgio Felini, GALLESE – Un centro medievale dell’Alto Lazio pp. 268

ISBN 979-12-82358-//-/

PREVENDITA: https://www.ghaleb.it/gallese_prevendita.htm

Per acquisti di copie superiori, contattare il numero 0761461258 – 3200897221 o inviare un’email all’indirizzo info@ghaleb.it.