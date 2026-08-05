Stasera, h.21,15, al teatro di Ferento un omaggio a De Filippo. “Lettera ad Eduardo” di Massimiliano Gallo

Riceviamo e pubblichiamo

viterbo,5.8.26

Proseguono gli appuntamenti dell’edizione 2026 di Ferento Teatro Festival. Mercoledì 5 agosto alle ore 21:15, Massimiliano Gallo porta sul palco del teatro romano uno degli spettacoli più personali e toccanti della stagione teatrale italiana: Lettera ad Eduardo, il suo omaggio al grande De Filippo. Non uno spettacolo convenzionale, ma qualcosa di più intimo. Gallo ha scelto la forma della lettera immaginaria per rivolgersi al drammaturgo napoletano come a un amico, con il rispetto che gli è dovuto, ma anche con la confidenza di chi ha fatto di Eduardo una presenza costante nel proprio percorso artistico. È un racconto indiretto, una dichiarazione di gratitudine per quanto Eduardo De Filippo ha significato nella sua formazione e in quella di intere generazioni di artisti, che ancora si riconoscono nell’immenso drammaturgo e nella sua poetica senza tempo.



Coadiuvato dall’Ensemble Napolinord Big Band, diretto dal maestro Mimmo Napolitano, e da una splendida interprete come Carmen Scognamiglio, Gallo ripercorre i momenti vissuti nel portare in scena la vita del drammaturgo, le sue amicizie con Totò e Raffaele Viviani, il suo vivere da uomo e da artista che non ha mai concesso pause al suo sentire.



Il legame di Massimiliano Gallo con Eduardo De Filippo è antico e profondo: già nel 1997 Carlo Giuffrè lo scelse per interpretare Mario Bertolini, ruolo che fu di Peppino De Filippo, in Non ti pago. Figlio d’arte – il padre era il cantante Nunzio Gallo, la madre l’attrice Bianca Maria Varriale – Gallo ha debuttato a teatro all’età di cinque anni per costruire nel tempo una carriera che attraversa il teatro, il cinema e la televisione, dove è noto al grande pubblico per serie come Imma Tataranni – Sostituto procuratore e Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.



Il teatro romano, nella sua essenzialità di pietra viva sotto il cielo aperto, è lo spazio ideale per accogliere uno spettacolo che parla di memoria, di arte e di ciò che resta quando un artista ha davvero cambiato il modo in cui il suo tempo ha guardato al mondo. Pensieri, poesie, racconti in musica per viaggiare con Eduardo Di Filippo in una notte piena di amore e di emozioni.

L’edizione 2026 del Ferento Teatro Festival prosegue fino al 19 agosto; al centro dell’estate culturale del Lazio, interessa sia il teatro romano di Ferento che l’area antiche terme. 15 eventi al teatro romano, 8 all’area antiche terme, 6 prime nazionali. Diretto da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, il Ferento Teatro Festival 2026, riconosciuto dal Ministero della Cultura, è sostenuto da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e Ance. Ferento Teatro Festival è partner dell’iniziativa Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura.

Gli spettacoli al Teatro Romano hanno inizio alle ore 21:15.

Area ristoro attiva nelle serate del Teatro Romano. Parcheggio gratuito nelle aree adiacenti.