CONFIMPRESE e REGIONE LAZIO hanno firmato un importante protocollo utile per le imprese della Tuscia

Viterbo,10.4.23

Con DGR. 561 del 30.07.2019 la Regione Lazio ha definito le “Linee Guida per il funzionamento dell’Ufficio Europa e della Rete regionale degli Sportelli Europa” con l’intento di ampliare la rete d’informazione sui contributi europei, implementando l’assistenza sulle opportunità offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta e la programmazione dello sviluppo locale in ambito economico, sociale e culturale, in un’ottica di sistema.

Oltre a definire le attività degli Sportelli Europa regionali a livello provinciale, la DGR prevede la possibilità di ospitare presso le Amministrazioni Pubbliche e/o private dei punti di accesso ai servizi di informazione e assistenza sulle opportunità di finanziamento europee, denominati “Punto Europa”.

Confimprese Viterbo ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Regione ed è entrato a far parte della Rete regionale dei Punti Europa dal 2022. Il punto Europa sarà in grado di offrire, a tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, scuole, associazioni) un servizio puntuale di informazione e orientamento sui fondi, favorendo lo scambio delle migliori pratiche in tema di utilizzo delle risorse comunitarie, promuovendo attività di studio, ricerca e formazione relativamente al tema dell’Europa e della progettazione, anche attraverso l’organizzazione di seminari tematici e di aggiornamento, workshop e incontri divulgativi. Inoltre, assisterà gli utenti nell’interpretazione dei bandi mettendo a disposizione anche i nominativi delle strutture che possono assistere sulla progettazione dei bandi.

