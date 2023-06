“Lago Montefiascone”: cronoscalata di un successo sportivo e sociale

Il presidente della Provincia Romoli “starter”

Rjceviamo e pubblichiamo

Viterbo,8.6.23

“Si tirano le somme della 26° Cronoscalata Lago Montefiascone del 3 e 4 giugno, Campionato italiano della Montagna per Autostoriche”, dichiara il Dott. Sandro ZUCCHI, Presidente dell’Automobile Club di Viterbo, “UNA EDIZIONE DA RECORD, 121 piloti iscritti, 118 partenti, 50 macchine Locals Only per la consueta parata, 20 macchine d’epoca per il défilé di gala del Club ACI Storico Fatica squadra Corse, 100 commissari di percorso, 5 ambulanze, 2 mezzi e squadre dei Vigili del Fuoco, 1 automedica, 1 team di estricazione, 4 carri recupero, ecc. dislocati su un tracciato di 4 chilometri e 650 metri.

La corsa è durata un’ora più del previsto a causa di 2 incidenti che, grazie all’intervento tempestivo di tutto il personale addetto alla sicurezza della manifestazione, dei Vigili del Fuoco, grazie all’allestimento perfetto delle misure di sicurezza, alla professionalità e alla tempestività delle operazioni di soccorso e ripristino delle condizioni di gara, hanno fatto sì che si rilevassero soltanto danni alle vetture in gara e la completa incolumità dei piloti”.

“Grande seguito anche da parte del pubblico locale e internazionale alla Lago Montefiascone”, prosegue il Direttore A.C. Viterbo Lino ROCCHI, “tutte le strutture ricettive sold out nel raggio di 30 km già dal 30 maggio, ristoranti strapieni- Dai numeri forniti dagli uffici preposti del Comune di Montefiascone, sono emersi numeri entusiasmanti: anche l’ultimo dei Ristoranti del Lungo lago, il più difficile da raggiungere in condizioni normali, ha registrato durante lo svolgimento della gara 180 coperti, segno tangibile della grande professionalità ed efficienza delle forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia Locale, AS.VO.M e addetti dell’organizzazione, capaci di coniugare le esigenze della gara e quelle di chi voleva godersi il buon cibo e relax sulle rive del lago”.

“Oltre alla grande affluenza di pubblico – chiunque fosse stato presente si sarebbe reso conto di ciò, tranne un paio di giornaliste/i che hanno pubblicato articoli per sentito dire) – la diretta della gara, curata dalla testata giornalistica on-line Mattiperlecorse, è stata seguita in streaming da oltre 300.000 persone con un bacino di pubblico collegato da Stati Uniti (New York, Atlanta, Los Angeles), Germania, Giappone, Emirati Arabi , Qatar, Egitto, Nuova Zelanda, Australia Inghilterra, Belgio, Francia, nonché Sicilia, Sardegna, Puglia, Roma, Viterbo, Cuneo e altre città italiane, arrivando a ieri pomeriggio ad oltre 500.000 visualizzazioni totali, quindi ritenendo di raggiungere e superare il milione di visualizzazioni per l’edizione 2023 entro il mese di agosto.”

Continua il direttore “da non sottovalutare, la grande Attenzione dell’ACI, dell’AC Viterbo e dell’Arma dei Carabinieri alla sostenibilità ambientale, infatti il 3 giugno , con una breve cerimonia presenziata tra gli altri, dal Tenente Colonnello del Nucleo Biodiversità dei Carabinieri Dott. Marco FRATONI, sono state piantati i primi alberi dei 120 destinati al Comune di Montefiascone e di Marta, per assorbire la CO2 prodotta dalle vetture in gara, pertanto in virtù di ciò dopo 3 settimane verrà azzerato l’impatto prodotto, il resto sarà ossigeno puro, ombra e contenimento dell’innalzamento delle temperature, gratis per i prossimi decenni”.

Di grande spessore il parterre di personalità presente alla gara, riprende il Presidente ZUCCHI, “ad iniziare dal Presidente della provincia di Viterbo, dott. Alessandro ROMOLI, alla Sindaca di Montefiascone Dott.ssa Giulia DE SANTIS e alla sua Giunta Comunale, la Consigliera di opposizione Maria Cristina RANALDI, (a riprova che lo sport e la Cronoscalata uniscono), Sua Eccellenza l’Arcivescovo Fabio FABENE, il Capogruppo di FDI alla Regione Lazio Daniele SABATINI, il Vicequestore dott. Romano LUCARELLI in rappresentanza del Questore dott. Fausto VINCI, la consigliera del comune di Viterbo Antonella SBERNA, il Comandante Compagnia carabinieri di Montefiascone Capitano Antonino ZANGLA, il Maresciallo C.C. Montefiascone Fabrizio BOTTICELLI, il Presidente del Consorzio Turistico Lago di Bolsena Avv. Manlio SCIUTO, alla Presidente dell’AIDO locale Monia PAOLINI, oltre a molti industriali, intenzionati a sostenere la Cronoscalata nei prossimi anni.

Concludo con un doveroso ringraziamento, chiosa ZUCCHI, ai nostri 133 sponsor Locali e nazionali, alle forze dell’ordine, all’AS.VO.M. al Direttore AC ROCCHI e ai suoi Collaboratori dell’Automobile Club Viterbo, ai LocalsOnly capitanati da Pietro RANALDI e Francesco LANZI, a Giuseppe RICCI nostro addetto ai concorrenti, e a tutti quelli che ci stimano e incoraggiano a fare sempre meglio.

Ora iniziamo a lavorare alla 27° CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE edizione 2024”;

Viterbo 8 giugno 2023 Automobile Club Viterbo.