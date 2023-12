ATREJU 2023 a Roma, Castel S.Angelo. Programma completo dal 14 al 14 dicembre

Redazione

Viterbo,12.12.23

Ecco il programma completo Atreju 2023

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Ore 14:00 – Sala Enrico Mattei

Inaugurazione e apertura Atreju

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Marco Silvestroni (Senatore FdI e Coordinatore Provincia di Roma), Francesco Filini (Deputato FdI e Responsabile Programma), Paolo Trancassini (Deputato FdI e Coordinatore regionale del Lazio), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio regionale del Lazio), Daniele Sabatini (Capogruppo FdI Regione Lazio), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Massimo Ferrarini (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Federico Palla (Presidente GN Lazio), Francesco Todde (Presidente GN Roma città), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma)

Modera: Paolo Corsini (Direttore Approfondimento Rai)

Ore 16:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Mille campanili, venti Regioni, una Nazione: l’autonomia per uno Stato più vicino ai cittadini”

Intervengono: Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Alberto Balboni (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari Costituzionali), Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)

Introduce: Andrea De Priamo (Senatore FdI)

Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera)

Ore 17:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Italia stupor mundi: alla scoperta della bellezza”

Intervengono: Daniela Santanchè (Ministro del Turismo), Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura), Flavio Briatore (Imprenditore), Arrigo Cipriani (Imprenditore), Elisabetta Fabri (Presidente e CEO di Starhotels Group)

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI e Responsabile dipartimento turismo)

Modera: Angelo Mellone (Direttore Intrattenimento Day Time Rai)

Ore – 18.00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Centrodestra al Governo: visione, coesione, condivisione”

Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo FdI al Senato), Massimiliano Romeo (Capogruppo Lega al Senato), Maurizio Gasparri (Capogruppo Forza Italia al Senato), Michaela Biancofiore (Capogruppo Civici d’Italia al Senato), Antonio De Poli (Senatore e Presidente dell’UDC), Tommaso Foti (Capogruppo FdI alla Camera), Riccardo Molinari (Capogruppo Lega alla Camera), Paolo Barelli (Capogruppo Forza Italia alla Camera), Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente di Noi Moderati)

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero)

19.00 – Sala Emanuela Loi

Presentazione del libro “Moderno sarà lei” di Gianluigi Paragone

Interviene: Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti)

19.00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione del libro “L’Italia del miracolo” a cura di Francesco Carlesi

Intervengono: Gianfranco Rotondi (Deputato FdI), Benedetto Ippolito (Professore di Storia della filosofia medievale), Gian Piero Joime (Docente di economia dell’ambiente e del territorio)

Introduce: Alessandro Amorese (Deputato FdI e Responsabile dipartimento iniziative editoriali)

Modera: Luca Telese (Giornalista)

20:00 – Sala Emanuela Loi

“Er pugno se fa con la destra o con la sinistra?” di Federico Osho Palmaroli

Introduce e modera: Stefano Tozzi (Capogruppo FdI I Municipio Roma)

20:00 – Sala Enrico Mattei

Premio Atreju a Shiva Amini (Calciatrice iraniana)

Consegnano il premio: Giuliomaria Terzi di Sant’Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea e Responsabile del dipartimento rapporti diplomatici) e Angelo Rossi (Deputato FdI)

Modera: Saverio Montingelli (Giornalista)

VENERDÌ 15 DICEMBRE

09:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione dei libri “Nato all’incontrario” con Francesco Curridori; “Italia, l’ultima chiamata” con Maria Rachele Ruiu, Debora Donnini, Maria Scicchitano; “Volevo solo fare la calciatrice” con Alice Pignagnoli

Modera: Maddalena Morgante (Deputata FdI e Responsabile dipartimento famiglia e valori non negoziabili)

10:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Il cuore della Nazione: prospettive per una nuova primavera della famiglia”

Intervengono: Eugenia Roccella (Ministro della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), Ivan Scalfarotto (Senatore Italia Viva), Anna Paola Concia (già Deputata PD e attivista Lgbt), Francesco Borgonovo (Vicedirettore La Verità)

Introduce: Ester Mieli (Senatrice FdI e Responsabile del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione)

Modera: Laura Tecce (Giornalista)

11:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Transizione ideologica o ecologica? Come mettere in sicurezza il territorio”

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare), Angelo Bonelli (Deputato AVS), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)

Introduce: Mauro Rotelli (Deputato FdI e Presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modera: Roberto Inciocchi (Giornalista)

12:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Economia: dall’austerità alla crescita. L’Italia torna a correre”

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giovanni Tria (già Professore Ordinario di Economia Politica e già Ministro dell’Economia e delle Finanze), Alberto Orioli (Vicedirettore de Il Sole 24 Ore), Roberto Sommella (Direttore di MF-Milanofinanza)

Introduce e modera: Marco Osnato (Deputato FdI e Presidente della Commissione Finanze)

12:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Bentornata cultura: verso un nuovo Rinascimento italiano”

Intervengono: Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Pietrangelo Buttafuoco (Scrittore), Alessandro Giuli (Presidente del MAXXI), Antonio Monda (Co-fondatore e direttore artistico de Le Conversazioni), Giampaolo Rossi (Direttore Generale Rai), Beatrice Venezi (Direttore d’orchestra e pianista)

Introduce: Federico Mollicone (Deputato FdI e Presidente della Commissione Cultura)

Modera: Hoara Borselli (Giornalista)

15:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Una giustizia giusta: dialogo sulle riforme”

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Giulia Bongiorno (Senatrice Lega e Presidente della Commissione Giustizia), Matteo Renzi (Senatore e Presidente di Italia Viva)

Introduce: Ciro Maschio (Deputato FdI e Presidente della Commissione Giustizia)

Modera: Daniele Capezzone (Direttore editoriale di Libero)

16:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Da Caivano alla cybermafia: lotta alla criminalità organizzata”

Intervengono: Alfredo Mantovano (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), Chiara Colosimo (Presidente della Commissione Antimafia), Vittorio Rizzi (Vicecapo vicario delle Polizia di Stato), Francesco De Falco (Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura presso il Tribunale di Napoli), Peter Gomez (Direttore de ilfattoquotidiano.it), Don Maurizio Patriciello (Parroco di Caivano), Tiziana Ronzio (Presidente dell’associazione Tor Più Bella)

Introduce e modera: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

17:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Giù dal divano: l’Italia si rimbocca le maniche”

Intervengono: Marina Elvira Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Walter Rizzetto (Deputato di FdI e Presidente della Commissione Lavoro), Cesare Damiano (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Maurizio Sacconi (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Roberto Capobianco (Presidente Nazionale Conflavoro PMI), Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani), Luigi Sbarra (Segretario Generale della CISL).

Introduce: Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Modera: Davide Vecchi (Direttore de Il Tempo)

18:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Premierato: fine dei giochi. Di Palazzo.”

Intervengono: Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa), Luciano Violante (Presidente della Fondazione Leonardo), Francesco Saverio Marini (Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico)

Introduce: Nicola D’Ambrosio (Presidente di Azione Universitaria)

Modera: Bruno Vespa (Giornalista e conduttore di Porta a Porta)

19:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione del film “Sound of freedom” diretto da Alejandro Monteverde

Intervengono: Federica Picchi Roncali (Managing Director Dominus Production Group) con il contributo di Don Fortunato Di Noto (Fondatore dell’Associazione Meter)

Introduce: Carolina Varchi (Deputata FdI e Responsabile dipartimento politiche per il mezzogiorno)

Modera: Marta Schifone (Deputata FdI e Capogruppo in Commissione lavoro pubblico e privato)

19:00 – Sala Emanuela Loi

Presentazione del libro “L’ultimo aereo da Kabul” di Stefano Pontecorvo

Intervengono: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa), Paola Maria Chiesa (Deputata FdI e Responsabile dipartimento difesa) e Antonio Rapisarda (Giornalista)

20:00 – Sala Emanuela Loi

Premio Atreju a Dean Gregory e Claire Staniforth (Genitori di Indy Gregory)

Intervengono: Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato alla Salute) e Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Modera: Francesco Riccardi (Vicedirettore di Avvenire)

21:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“La famiglia dei conservatori europei si allarga”

Christos Christou, (President of ELAM Cyprus), Božo Petrov, (President of Most, Croatia), George Simion, (President of AUR, Romania), Giedrius Surplys, (Lithuanian Farmers and Greens Union, Lithuania TBC)

Sarà inoltre presente la delegazione italiana ECR al Parlamento europeo: Sergio Berlato, Elisabetta De Blasis, Pietro Fiocchi, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli

SABATO 16 DICEMBRE

09:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione dei libri “Algoritmi e preghiere” con Guerino Nuccio Bovalino; “Un eroe. Ermenegildo Rossi, quando il coraggio fece paura all’Italia” con Emanuele Merlino ed Ermenegildo Rossi

Modera: Roberto Genovesi (Direttore di Rai Libri)

10:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Impegno, coraggio, sacrificio: l’eccellenza italiana nello sport”

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Luciano Spalletti (CT della nazionale italiana di calcio), Gregorio Paltrinieri (Nuotatore), Ambra Sabatini (Atleta).

Introduce: Paolo Marcheschi (Senatore FdI e Responsabile dipartimento Sport)

Modera: Fabio Caressa (Giornalista sportivo)

11:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Il valore della qualità per il benessere di persone e imprese”

Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Giorgio Calabrese (Medico e nutrizionista), Riccardo Cotarella (Presidente di Assoenologi) Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti); Gianfranco Vissani (Chef e gastronomo)

Introduce: Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Modera: Luca De Carlo (Senatore FdI e Presidente Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

12:00 – Sala Emanuela Loi

Intervista ad Edi Rama (Primo Ministro dell’Albania)

Moderano: Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità) e Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa)

Introduce: Augusta Montaruli (Deputato FdI)

12:45 – Sala Emanuela Loi

Ospite a sorpresa

15:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Immigrazione, difesa delle frontiere e dimensione esterna: una questione europea”

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Marco Minniti (già Ministro degli Interni e Presidente della Fondazione Med-Or), Giovanni Canu (Contrammiraglio e Capo del Reparto III “Piano e Operazioni” della Guardia Costiera), Massimiliano Lauretti (Ammiraglio e Capo del III Reparto “Piani, Operazioni e Strategia Marittima” dello Stato Maggiore della Marina); Fausto Biloslavo (Giornalista e inviato di guerra), Emiliano Fittipaldi (Direttore del Domani)

Introduce e modera: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

15:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“ECR Party discute di intelligenza artificiale con il sottosegretario all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti”

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale), Herman Tersch (Membro del Parlamento europeo), Eman El-Sheikh (Direttore del Centro per la Cybersecurity e professore di informatica presso l’Università of West Florida), Giorgio Metta (Direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia)

Introduce: Francesco Di Ciommo (Professore e Pro-rettore Luiss “Guido Carli”)

Modera: Antonio Giordano (Deputato FdI e Segretario Generale ECR)

16:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Roma al centro del Mediterraneo: quale ruolo geopolitico per l’Italia”

Intervengono: Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei Deputati) Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’attuazione del programma); Guido Crosetto (Ministro della Difesa); Edmondo Cirielli (Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Claudio Descalzi (Amministratore Delegato di Eni), Federico Rampini (Giornalista)

Introduce: Giulio Tremonti (Deputato FdI e Presidente della Commissione Affari esteri e comunitari)

Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

16:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Rivoluzione fisco”

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Luigi Marattin (Deputato Italia Viva), Tommaso Cerno (Direttore de L’Identità)

Introduce: Lucia Albano (Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Modera: Nicola Calandrini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Programmazione economica e bilancio)

17:00 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“Made in Italy: il valore dell’eccellenza”

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del Made in Italy); Carlo Calenda (Senatore e Presidente di Azione); Matteo Zoppas (Presidente ICE)

Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretaria di Stato al Ministero delle imprese e del Made in Italy)

Modera: Massimo Martinelli (Direttore de Il Messaggero)

17:00 – Sala Enrico Mattei

Dibattito

“Le città del domani: amministratori locali a confronto”

Pierluigi Biondi (sindaco de L’Aquila e Responsabile dipartimento Enti locali FdI), Matilde Celentano (sindaco di Latina), Monica Ciaburro (Deputata FdI e sindaco di Argentera), Alessandro Ciriani (sindaco di Pordenone), Costanzo Della Porta (Senatore FdI e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), Francesco Mura (Deputato FdI e sindaco di Nughedu Santa Vittoria), Alessandro Palombi (Deputato FdI e sindaco di Palombara Sabina), Daniele Sinibaldi (sindaco di Rieti), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Paolo Truzzu, (sindaco di Cagliari), Andrea Volpi (Deputato FdI e sindaco di Lanuvio)

19:00 – Sala Emanuela Loi

Presentazione del libro “La versione di Giorgia” di Alessandro Sallusti

Intervengono: Giovanni Donzelli (Deputato FdI e Responsabile del dipartimento organizzazione) e Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati)

Moderano: David Parenzo (Giornalista) e Giuseppe Cruciani (Giornalista)

19:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione del libro “La traversata della destra. Dal Msi a Fratelli d’Italia e al governo Meloni” di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari

Intervengono: Paola Frassinetti (Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito), Salvatore Deidda (Deputato FdI e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni) e Roberto Menia (Senatore FdI e Vicepresidente della Commissione Affari esteri e difesa)

Modera: Incoronata Boccia (Giornalista)

20:00

Premio Atreju a Chiara Tagliafierro (Campionessa del mondo oro 2021 “Juniores” di karate)

Consegnano il premio: Raffaele Speranzon (Senatore FdI e Vicecapogruppo vicario al Senato) e Manlio Messina (Deputato FdI e Vicecapogruppo vicario alla Camera)

DOMENICA 17 DICEMBRE

09:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione dei libri “Per non morire al verde” di Fabio Dragoni e “La guerra dei metalli rari: Il lato oscuro della transizione energetica e digitale” di Guillaume Pitron

Intervengono: Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Riccardo Zucconi (Deputato FdI), Cesare Pozzi (Professore ordinario di economia applicata)

Modera: Annalisa Chirico (Giornalista)

09.30 – Sala Emanuela Loi

Dibattito

“L’Europa da difendere: le ragioni dei conservatori contro il superstato europeo”

Intervengono: Raffaele Fitto, (Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR), Nicola Procaccini (Co-Presidente ECR), Jorge Buxadé (Vicepresidente ECR), Radosław Fogiel (Vicepresidente ECR), Carlo Fidanza (Capo Delegazione FdI al Parlamento Europeo)

10.45 – Sala Emanuela Loi

Intervento di Santiago Abascal (Presidente di Vox)

11.00 – Sala Emanuela Loi

Intervento di Fabio Roscani (Deputato FdI e Presidente di Gioventù Nazionale)

11.15 – Sala Emanuela Loi

Intervento di Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

Intervento di Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

12:00

Intervento di Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri)

14.30 – Assemblea Nazionale

Relazioni introduttive di: Alberto Torregiani, Aldo Mattia, Alfredo De Sio, Andrea De Bertoldi, Cinzia Pellegrino, Elena Chiorino, Elena Donazzan, Francesco Figliomeni, Luigi La Nera, Maria Burani, Maria Cristina Caretta, Massimo Miscusi, Massimo Ruspandini, Matteo Rosso, Sergio Vetrella, Valfredo Porega