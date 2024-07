12 Luglio 24 in Camera di Commercio Viterbo-Rieti: un evento cui i dirigenti sportivi non possono mancare

Redazione

Viterbo,7.7.24

La dirigenza sportiva sta cambiando, non solo, come in passato solo passione e volontarismo dei dirigenti, ma oggi loro professionalità per costituire e far funzionare le società sotto la categoria delle ASD (Associazioni sportive dilettantistiche)

Per conoscere le novità legislative (Riforma dello Sport) quindi i rapporti di lavoro subordinato con le tutele del lavoro sportivo (Dirigenti, allenatori, istruttori) ed i rapporti fiscali e per la tutela dei minori come la prevenzione del bullismo e discriminazioni nel mondo dello sport, parleranno a Viterbo, dopo le h. 9 di Venerdi 12 presso la sede della Camera di Commercio in via Rosselli il vice presidente Giunta Regionale Lazio Giuseppe Cangemi, il vice sindaco di Tuscania Liberati, i dottori commercialisti Bizzarri, Sebastiani,Mattei e Sannipoli, la Capo Processo,Ipettorato del Lavoro Staffieri ed il responsabile dipartimento sicurezza del lavoro UGL Wysocki.

Moderano il Rag. Gianfranco Piazzolla presidente Cobfimprese Viterbo con il segretario Rag. Alberti.Sponsorizza l’eventi la Giuffre Francis Lefebvre con il patrocinio del Panatlhon Club di Viterbo e ASI 8Associazione sportiva Italiana)