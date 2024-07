Successo del Convegno di CONFIMPRESE su legge “Riforma dello Sport”

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,13.7.24

La Confimprese (Confederazione sindacale datoriale delle micro, piccole e medie imprese) sez. di Viterbo, presieduta dal Rag. Gianfranco Piazzolla con la collaborazione UNI.TI (Tributaristi) e dell’editore “Giuffrè Francis Lefebvre, con il patrocinio del Panathlon International Club di Viterbo ed ASI (Associazione sportiva italiana) ha organizzato un convegno che si è tenuto stamane 12 luglio presso la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo sul tema: “Riforma dello sport per le ASD ed adempimenti obbligatori”.

Dopo i saluti della Deputata Europea Antonella Sberna e del Presidente del Panathlon di Viterbo Geom.Giancarlo Bandini, si sono svolte le relazioni dei commercialisti dottori Riccardo Bizzarri, Andrea Sebastiani e Lamberto Mattei che hanno espresso perplessità sull’effettiva validità della nuova legge sullo sport in particolare per gli aspetti fiscali del “lavoratore sportivo”, pur ammettendo la necessità di una riforma. L’avv. Annunziata Staffieri ha commentato le nuove disposizioni in materia di lavoro per le competenze dell’Ispettorato territoriale del lavoro da lei presieduto. Ha parlato della sicurezza sul lavoro il sindacalista UGL Lazio Arch. Wladymiro Wyfocki e, da remoto in teleconferenza, ha concluso i lavori la dr.ssa Doriana Sannipola. L’evento era valido per il conseguimento di crediti formativi per Tributaristi e Commercialisti su autocertificazione

Ufficio Stampa Panathlon