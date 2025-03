Cresce nella Tuscia la produzione di energie alternative.

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,19.3.25

BNZ cresce in Italia inaugurando tre impianti fotovoltaici nel Lazio per un totale di 135 MWp

Grazie a un investimento di 150 milioni di euro, BNZ ha inaugurato oggi tre progetti fotovoltaici nella Regione Lazio per un totale di 135 MWp.

La produzione elettrica di questi parchi solari è in grado di fornire quasi il 60% del fabbisogno elettrico annuale dei comuni di Montalto di Castro e Viterbo, evitando l’emissione di 66.187 tonnellate di CO 2 all’anno.

In Italia sono già in corso nuovi progetti, tra cui BESS e sistemi ibridi che integrano fotovoltaico ed eolico.

BNZ ha inoltre sviluppato progetti specifici nel viterbese per la salvaguardia della flora e per il sostegno all’autoconsumo energetico.

Viterbo, 18 marzo 2025 – BNZ, produttore indipendente di energia (IPP) che sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energia rinnovabile, ha inaugurato oggi tre progetti fotovoltaici per un totale di 135 MWp nella Regione Lazio (Rinaldone, Camposcala e Mandrione), vicino a Viterbo e Montalto di Castro. L’inaugurazione ha avuto luogo nella provincia di Viterbo e ha riunito tutti gli stakeholder coinvolti, compresi i rappresentanti delle autorità locali come il Comune di Viterbo, nonché partner commerciali, altre associazioni locali e vari collaboratori.

L’entrata in funzione di questi progetti segna un importante passo avanti per la presenza di BNZ in Italia. Trattandosi di uno dei mercati principali di BNZ, la Società prevede di investire circa 600 milioni di euro e di creare un totale di 800 posti di lavoro entro la fine di questo decennio.

BNZ intende contribuire al percorso di decarbonizzazione e transizione energetica dell’Italia e darà vita a ulteriori iniziative che prevedono la generazione di energia da fonti al 100% rinnovabili. Tra queste, BNZ sta già lavorando a progetti di accumulo (BESS) e a sistemi ibridi che integrano fotovoltaico ed eolico.

I progetti nel Lazio hanno comportato un investimento di circa 150 milioni di euro e la creazione di circa 200 posti di lavoro diretti e indiretti. La produzione elettrica di questi parchi solari è in grado di fornire quasi il 60% del fabbisogno elettrico annuale dei comuni di Montalto di Castro e Viterbo. L’energia pulita prodotta da questi impianti eviterà l’emissione di 66.187 tonnellate di CO 2 all’anno, che equivale a circa 3.940 voli di andata e ritorno tra Roma e Los Angeles per una famiglia di 4 persone.

La produzione di BNZ sul territorio nazionale di energia solare fotovoltaica, affidabile e conveniente, eviterà anche l’importazione di combustibili fossili come il gas naturale da Paesi terzi. Questo aumenterà l’indipendenza energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento, oltre a migliorare la sostenibilità ambientale. Ad esempio, l’energia prodotta da questi progetti di BNZ consentirà di risparmiare l’utilizzo di quasi 41,5 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno.

Luis Selva, Amministratore Delegato di BNZ, ha dichiarato: “L’inaugurazione dei nostri tre impianti nel Lazio fa parte del nostro percorso più ampio in Italia, che prevede nuovi progetti in sviluppo e l’esplorazione delle opportunità con tecnologie innovative. Puntiamo a 520 MW di nuova capacità installata entro il 2026, attraverso un totale di nove impianti fotovoltaici situati anche in Sicilia e Puglia. Il settore delle energie rinnovabili in Italia ha un grande potenziale, grazie alle sue risorse naturali e alle sue competenze tecnologiche. Il nostro obiettivo è diventare uno dei maggiori IPP solari in Italia, portando anche valore sociale e ambientale al territorio”.

Jordi Francesch, Responsabile dell’Asset Management di Nuveen Infrastructure, anch’egli presente all’inaugurazione, ha aggiunto: “La transizione green offre all’Italia notevoli opportunità. Queste riguardano tre aspetti: la pura generazione di energia rinnovabile, lo sviluppo del benessere delle comunità locali e la creazione di posti di lavoro. Vogliamo essere un partner affidabile e competente per tutti i territori e per l’intero Paese. La costruzione di relazioni solide con i nostri stakeholder ci potrà garantire un successo a lungo termine”.

BNZ ha sviluppato progetti per la rigenerazione della flora della comunità locale

BNZ si impegna a fondo per il progresso ambientale e sociale delle comunità locali in cui opera. Per questo motivo, oltre all’impatto economico positivo degli impianti sul territorio e alla loro conformità ai più elevati standard ambientali, BNZ sta collaborando con gli agricoltori locali per la coltivazione di ulivi e vegetazione autoctona intorno e sotto i pannelli solari di Mandrione e Camposcala. Sono stati inoltre attivati test per l’installazione di alveari. Infine, BNZ ha finanziato impianti di autoconsumo che producono energia pulita per le scuole pubbliche di Viterbo.

BNZ

BNZ è un produttore indipendente di energia (IPP) che sviluppa, costruisce e gestisce progetti rinnovabili con oltre 1,7 GW di investimenti rinnovabili europei in fase di sviluppo, costruzione e gestione in Spagna, Italia e Portogallo con un obiettivo chiaro: la produzione di energia rinnovabile al 100% per aiutare la nostra economia a raggiungere un futuro più verde. Il team dell’azienda è altamente esperto, con una competenza complessiva di oltre 100 anni nel settore delle energie rinnovabili e un impegno totale nella lotta al cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni di CO2.

BNZ è leader nella transizione energetica e si impegna per il progresso ambientale e sociale delle comunità locali in cui installa i suoi impianti. Ognuno di questi progetti è scrupolosamente progettato per garantire il massimo impegno nelle politiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e per sostenere la biodiversità, agendo in modo etico in ogni aspetto dell’attività di BNZ.

BNZ è un’azienda focalizzata sulla sostenibilità e sull’efficienza, con un team compatto e altamente motivato. Gestendo direttamente l’intera filiera produttiva, l’azienda è in grado di ottenere rendimenti stabili e prevedibili per i propri investitori. BNZ impiega direttamente un team eterogeneo e multiculturale in fase di sviluppo, con un gruppo dirigente di prim’ordine. I professionisti di BNZ hanno una conoscenza approfondita dei luoghi in cui l’azienda opera. Allo stesso tempo, i professionisti di BNZ lavorano fianco a fianco con partner locali in grado di soddisfare l’impegno verso ogni luogo e di condividere i valori dell’azienda.