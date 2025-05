Come al “solito”, la burocrazia ha bloccato la Cassiabis da Monterosi a Viterbo

Una chimera ? La Cassiabis sino a Viterbo

Redazione (Andrea Stefano Marini Balestra)

Viterbo,22.5.25

Viterbo ha il peggior collegamento stradale con la Capitale.

Mentre nelle altro province laziali, vuoi, per l’autostrada, vuoi per una superstrada si giunge a Roma in tempi ragionevoli,

A Viterbo, no.

Dopo la “rotonda” della Gabelletta in zona Monterosi, il tracciato della Cassia verso Viterbo è rimasto quella storica. Si attraversa prima Sutri, poi Capranica e Vetralla per arrivare nel capoluogo della Tuscia impiegando per un percorso di circa 40kilometri oltre un’ora. L’alternativa è passare per la Cimina, strada certamente bella, ma di montagna.

E’ pertanto inamissibile che la tratta Roma-Viterbo non possa essere percorsa in tempi e con modalità daterzo millennio.

Qualcuno dirà ? Ma l’autostrada A1 non serve collegare Viterbo da Roma ?

Proprio no, Innanzitutto circa 10 kilometri di percorso in più ed un pedaggio al casello di Orte, poi, i rischi di un blocco della circolazione da cui è impossibile una via d’uscital’.

Questa è la situazione della viabilità tra il capoluogo della Tuscia e Roma !

Finalmente, il Presidente della Provincia Romoli ha scritto al titolare del competente ministero dei Trasporti Salvini per segnalare la urgente necessità di sbloccare l’iter amministrativo, perchè, finalmente, bypassati i centri di Sutri,Capranica e Vetralla, si possa giungere a Viterbo con celerità e sicurezza.

Ma dove sono stati gli intoppi al compeltamento della Cassiabis ?

Non tanto per gli albientalisti sempre restii a qualunque opera innovativa, ma sopratutto la burocrazia che nelle more di stabilire di chi sia la competenza del tratto stradale ex SS Cassia, ora SR Regionale non ha risolto. Era competenza dell’ANAS come strada statale, ma poi, divenuta regionale, quindi proprietà e competenza regione Lazio dopo la nuova classificazione è rimasto nel limbo ogni potere di decidere. Per questo, sopratutto, è stato impossibile una appaltizzazione di opere.

La burocrazia, una forza silente,ma potente più di ogni altra, impedisce ogni possibile sviluppo.

Come al solito !