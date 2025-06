Un primo atterraggio di un jet privato a Viterbo. Ma chi erano i passeggeri ?

Redazione

Viterbo,3.6.25

Con la solita retorica comunale, il “primo” atterraggio di un velivolo privato all’aeroporto Fabbri di Viterbo ha fatto notizie e, da detonatore alle bravure dell’amministrazione Frontini per aver reso la struttura aeroportuale viterbese strategica per il turismo.

Però, del velivolo giunto a Viterbo che dalle foto, appare un jet da una diecina di posti, non si sa nulla. Nemmeno si leggono le marche (cioè la “targa” del velivolo).

A Viterbo, esistono strutture aziendali di importanza nazionale per manutenzione e refitting di velivoli, per cui, da sempre, atterraggi e decolli, sono stati eseguiti da vari velivoli per raggiungere le officine, che, poi, a lavori compiuti, ripartivano.

Quindi, a prescindere l'”apertura” oggi consentita al traffico civile l’Aeroporto di Viterbo nelle giornate del sabato e festivi, un traffico aereo è sempre esistito proprio per consentire alle officine presenti nella struttura di ricevere clienti. A parte, poi l’attivita aeroscolastica dell’Aero Club ai tempi che furono.

Pertanto, gloriarsi che a Viterbo un primo atterraggio di un jet privato, sia l’inizio di un percorso che porta a Viterbo turismo di qualità è solo solita retorica.

Come una rondine non fa primavera, un primo atterragio di Viterbo di un jet privato altrettanto, perchè, perchè possa definirsi l’aeroscalo di Viterbo un aeroporto civile in grado ospitare un traffico aereo come si conviene, ce ne corre,, Infatti, ad oggi, non esiste nemmeno un abbozzo di aerostazione, neppure qualcosa che possa sembrare una biglietteria, un servizio taxi in grado portare in citta i passeggeri sbarcati, come anche, almeno, un chiosco bar, servizi igienici e quant’alttro si possa ritenere utile per la “civile” gestione di un aeroscalo.

All’attuale, solo un capannone dell’Aero Club nella cui piazzola è possibile la sosta dei velivoli, null’altro.

Da ultimo, ma il jet giunto a Viterbo l’altro giorno, aveva passeggeri, o aveva compiuto un volo officina ?

Qualcuno che sappia, ce lo faccia sapere, sia esso l’esercente del velivolo o l’ufficio traffico. Qualche notizia in più, serve.