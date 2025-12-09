Professioni più richieste Lazio: settori e formazione

Mercato del lavoro nel Lazio: tra opportunità e bisogno di competenze

Quali sono le professioni più richieste nel Lazio?

Il mercato del lavoro in regioni dinamiche come il Lazio sta cambiando parecchio. Secondo le più recenti analisi del Sistema Informativo ANPAL/Excelsior, nei prossimi anni la domanda di nuove assunzioni sarà significativa, spinta da due grandi driver: la crescita economica e la sostituzione del personale in uscita per pensionamenti o turnover.

Tra il 2024 e il 2028, per la sola regione Lazio, si prevede un fabbisogno di circa 356.700 lavoratori. Ed il tipo di profili ricercati sono tra i più diversi: professioni tecniche, servizi alla persona, amministrazione, green economy, digitale, e molto altro.

Le trasformazioni demografiche, la spinta alla transizione digitale e green (anche a fronte del PNRR), la necessità di coprire posizioni in uscita stanno spingendo le aziende e il tessuto produttivo a cercare competenze concrete e flessibili. Questo significa che oggi più che mai la formazione specialistica, professionale e tecnica diventa un ponte verso il lavoro.

Settori che assorbiranno più domanda: da servizi a tecnologia

Secondo le stime Excelsior per il quinquennio 2025–2029, il settore dei servizi continuerà a essere il cuore della domanda di lavoro in Italia, con circa 74% del fabbisogno complessivo atteso.

Nel dettaglio, le aree più dinamiche sono: commercio e turismo, salute e assistenza, servizi alle imprese, formazione, consulenza, amministrazione, e tutte le attività legate alla transizione digitale e green.

Questo scenario apre diverse finestre di opportunità: non solo per chi è appena uscito dal percorso scolastico, ma anche per adulti che cercano riqualificazione, giovani in cerca di sbocchi pratici, o chi punta a settori in crescita. Il dinamismo del Lazio rende l’offerta di lavoro ampia, ma con un requisito chiave: competenze adeguate.

Il “mismatch” istruzione-domanda: una sfida da colmare

Uno dei nodi strutturali del mercato italiano e quindi anche di quello della Regione Lazio è il cosiddetto “mismatch”: la discrepanza tra le competenze richieste e quelle offerte dal potenziale lavoratore. Le stime Excelsior per il periodo 2023–2027 prevedono che il 34,3% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili con formazione terziaria (universitaria o professionalizzante), mentre il 48,1% sarà per profili con formazione secondaria tecnico-professionale.

Ma la situazione è critica: la formazione tecnico-professionale di secondo grado (o equivalente) oggi non è sufficiente a coprire la domanda: si stima che l’offerta formativa riesca al massimo a soddisfare il 60% della domanda potenziale nel prossimo quinquennio. Ciò significa che molte imprese rischiano di restare senza il personale necessario, e decine di migliaia di posti rischiano di rimanere vacanti.

Per questa ragione, chi oggi investe nella sua formazione con percorsi mirati, tecnici, professionalizzanti, mette le basi per un inserimento più agevole nel mondo del lavoro.

Professioni più richieste Lazio: quali sono e saranno?

Quali sono allora le figure per cui si prevede maggiore domanda nei prossimi anni? Anche se le tabelle non sempre distinguono con troppa granularità i ruoli per singola provincia del Lazio, il quadro che emerge è abbastanza chiaro:

Servizi alla persona e assistenza sociale / sanitaria: un’area in forte espansione, data l’invecchiamento demografico e la crescente domanda di servizi di cura e supporto

un’area in forte espansione, data l’invecchiamento demografico e la crescente domanda di servizi di cura e supporto Amministrazione, consulenza, servizi alle imprese: ruoli di ufficio, segreteria, back-office, gestione, contabilità, supporto alle imprese, in strutture private e pubbliche

ruoli di ufficio, segreteria, back-office, gestione, contabilità, supporto alle imprese, in strutture private e pubbliche Commerce, turismo, ospitalità, ristorazione: dato l’interesse crescente per il turismo interno, l’accoglienza e i servizi legati al tempo libero

dato l’interesse crescente per il turismo interno, l’accoglienza e i servizi legati al tempo libero Tecnici, professionisti con formazione professionale o tecnica: figure per lavori tecnici, meccanici, logistici, servizi tecnici, in settori dove il tessuto produttivo richiede competenze specifiche

figure per lavori tecnici, meccanici, logistici, servizi tecnici, in settori dove il tessuto produttivo richiede competenze specifiche Green & digital jobs: ovvero quei profili che sapranno coniugare competenze tecniche con padronanza di aspetti digitali e sostenibili, sempre più richiesti.

Chi vuole inserirsi in questi ambiti ha oggi una finestra favorevole: il mercato richiede, le imprese cercano, e — se si hanno le competenze giuste — le possibilità sono concrete.

Formazione professionale: la chiave per un futuro più sicuro

I dati non lasciano dubbi: il mondo del lavoro cambia e per stare al passo serve formazione. La formazione professionale e tecnica svolge un ruolo fondamentale. Secondo uno studio, circa un terzo (30%) dei posti di lavoro oggi richiesti in Italia derivano da titoli riconducibili alla formazione professionale.

Questo significa che per molti mestieri oggi richiesti, una formazione concreta, pratica, orientata al lavoro, è più efficace di un percorso generico. In un sistema in cui domanda e offerta di impiego sono spesso disallineate, la formazione tecnica rappresenta una risposta reale, immediata e utile.

Per giovani che escono dalla scuola superiore e per adulti che cercano una riqualificazione, la possibilità di accedere a percorsi professionali validi, pratici, veloci può rappresentare una svolta decisiva.

Centro Studi Civita: il ponte tra domanda e occupazione

È qui che un ente come il Centro Studi Civita può fare la differenza. La domanda crescente e il fabbisogno di competenze concrete, nel Lazio, si traduce in un centro di formazione professionale accreditato in grado di offrire percorsi mirati, in linea con le esigenze del mercato.

Il Centro Studi Civita,grazie alla sua offerta di corsi tecnici, professionali, percorsi per servizi alla persona, amministrazione, assistenza e alla sua capacità di aggiornarsi rispetto ai trend del lavoro, rappresenta una reale opportunità per chi cerca occupazione o riqualificazione.

Inoltre, per chi proviene da esperienze scolastiche incomplete o vuole cambiare settore, il percorso formativo diventa un ponte, un passaggio guidato, con competenze spendibili, sbocchi concreti, titoli riconosciuti.

Per chi è questa opportunità e cosa fare subito

I percorsi più richiesti sono indicati per:

Giovani neodiplomati o con titolo incompleto che vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro.

che vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Persone in cerca di riqualificazione o reinserimento , anche dopo anni lontano dallo studio.

, anche dopo anni lontano dallo studio. Chi vuole acquisire competenze pratiche e spendibili , senza passare necessariamente per un percorso universitario lungo.

, senza passare necessariamente per un percorso universitario lungo. Chi cerca lavoro in settori dinamici come servizi, assistenza, amministrazione, commercio, tecnico-professionali.

Per iniziare, il primo passo è informarsi: conoscere i corsi attivi, i requisiti, le modalità.

Vuoi costruire il tuo profilo per le professioni oggi più richieste nel Lazio?

Visita il sito del Centro Studi Civita (https://www.centrostudicivita.it/) e consulta la panoramica aggiornata dei percorsi, i corsi aperti, le iscrizioni disponibili.