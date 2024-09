Le 10 razze di cani italiane più belle e ricercate

L’Italia, terra di bellezze artistiche e naturali, è anche culla di alcune delle razze canine più affascinanti e apprezzate. Ognuna riflette un pezzo della storia e della cultura del Paese, offrendo una combinazione unica di estetica, intelligenza e carattere. Ecco quali sono le dieci razze di cani italiane più interessanti e ricercate.

Bolognese

Il bolognese, noto per il suo manto bianco, lungo e setoso, è un piccolo cane da compagnia molto amato. Nativo della zona del capoluogo emiliano, è stato un fedele compagno delle nobiltà italiane per secoli. Questo cagnolino è affettuoso, intelligente e adora stare in compagnia del suo padrone, rendendolo perfetto per la vita in appartamento.

Bracco italiano

Il bracco italiano è una delle razze di cani da caccia più antiche d’Europa. Rinomato per la sua eleganza e le sue abilità venatorie, ha un corpo muscoloso e snello, con un mantello che può variare dal bianco al marrone arancio. È un cane estremamente leale e facile da addestrare, molto adatto anche per chi ama trascorrere molto tempo all’aria aperta.

Mastino napoletano

Il mastino napoletano è una razza imponente e poderosa, riconoscibile per la sua pelle abbondante e le rughe pronunciate. Originario della Campania, è stato storicamente utilizzato come cane da guardia. Nonostante il suo aspetto fiero e minaccioso, è noto per essere molto affettuoso e protettivo nei confronti della sua famiglia.



Segugio maremmano

Il segugio maremmano è una razza di cane da caccia utilizzata principalmente per la caccia al cinghiale. Proviene dalla Maremma toscana, è un cane di media taglia, agile e dotato di un eccellente fiuto. Il suo carattere vivace e il grande spirito di avventura lo rendono ideale per affiancare cacciatori e amanti delle escursioni.

Volpino italiano

Con il suo mantello folto e soffice, il volpino italiano è una razza antichissima risalente ai tempi degli Etruschi. Questo piccolo cane ha un carattere vivace e gioioso, sempre pronto a giocare e a fare compagnia. È molto intelligente e adatto sia alla vita in appartamento che outdoor.

Spinone italiano

Cane da caccia robusto e resistente, riconoscibile per il suo mantello ispido e l’aspetto rustico, lo spinone italiano è autoctono del Piemonte. È molto versatile e utilizzato sia per la caccia in pianura che in montagna. Di natura affettuosa e paziente, è anche ottimo per le famiglie.

Lagotto romagnolo

Il lagotto romagnolo è una razza di cane da tartufo originaria della Romagna e ha un pelo riccio e lanoso. Questo cane è dotato di un olfatto eccezionale e un’intelligenza straordinaria, rendendolo un eccellente cercatore del pregiato fungo da cucina.

Cane corso

Cane da guardia e da lavoro dalle origini antiche, di grande taglia e forza, il corso ha un carattere deciso e protettivo. È inoltre apprezzato per la sua fedeltà e il suo temperamento equilibrato. Tale razza richiede un padrone esperto e un’adeguata socializzazione.

Pastore bergamasco

Il pastore bergamasco, riconoscibile per il suo mantello unico formato da lunghe ciocche, è un cane da pastore originario delle Alpi bergamasche. Ha un carattere calmo e riflessivo, è molto affezionato alla sua famiglia e dimostra grande abilità nel lavoro di guardia e conduzione del bestiame.

Spino degli Iblei

Razza siciliana utilizzata tradizionalmente per la caccia alla lepre e al cinghiale, lo spino degli Iblei è un cane di media taglia ha un mantello ruvido e un carattere tenace e coraggioso.

Vendere un cane italiano all’estero: come fare

In conclusione, le razze di cani italiane costituiscono un patrimonio particolarmente importante e ricercato. Se avete intenzione di vendere uno di questi cani anche oltre confine, non esitate a considerare l’opzione di spedire un cane all’estero affidandosi a un’agenzia specializzata e con esperienza.



Tali realtà offrono una serie di servizi professionali, garantendo che i vostri amici a quattro zampe viaggino in sicurezza e con tutte le attenzioni necessarie.