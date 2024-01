7 Gennaio 2024, la bandiera tricolore italiana compie 227 anni

Redazione

Viterbo,7.1.24

Oggi, ma dal 7 gennaio 1797, il tricolore bianco,rosso e verde, è la bandiera dello Stato italiano. A Reggio Emilia, la repubblica cispadana, approvò come sua simbolo i tre colori della bandiera con i colori che nel bianco ricordano le nostre montagne, il rosso il sangue dei martiri ed il verde le nostre campagne.

Ogni anno, quindi si festeggia il 7 gennaio la “Giornata del tricolore”, la bandiera che, nei tempi travagliati del secolo IXX°, poi del XX°, ha rappresentato l’unità degli intenti dei popoli italiani di unirsi, combattere lo straniero e fondare uno stato unitario.

Nel recente passato, l’esposizione della bandiera nazionale venne purtroppo spesso associata ad intenti partriottardi di marca nazionalista, quindi da dimenticare in un mondo ormai sovranazionale.

La bandiera nazionale, veniva pertanto esposta negli uffici pubblici soltanto in occasione di ricorrenze nazionali, mai interno delle scuole e degli uffici.

Fu dai tempi del governo Craxi che una serie di leggi consentirono l’esposizione in ogni giorno della bandiera nazionale e, da allora, il nostro tricolore, sventola in ogni dove come del resto è sempre avvenuto in nazioni a noi vicine (La Svizzera per tutte).

La bandiera nazionale garrisce oggi ovunque, non solo all’esterno degli uffici pubblici, ma anche nei giardini e sui balconi delle abitazioni private e fa bella mostra di se, accanto alla bandiera europea.

Gli italiani di oggi, non sventolano più la bandiera nazionale solo in occasione di partite di calcio, ma hanno inteso il tricolore quale simbolo che incarna la storia e l’identità del nostro paese.

Il Tricolore, bianco,rosso e verde in verticale è il marchio dell’Italia. E’ di tutti.

E’ il simbolo della coesione nelle nostre differenze che, comunque presenti in noi tutti italiani perchè derivanti dai lunghi percorsi della storia, è un segno di appartenenza ad una madrepatria che va conservato, amato,ed anche ostentato in ogni occasione,

Nei momenti difficili della nostra storia, da ultimo, durante il lockdown imposto dalla pandemia, le molte bandiere esposte alle finestre, hanno rappresentato la liason del popolo italiano che è vero e reale e sussiste, nonostante qualcuno lo voglia mettere in discussione.