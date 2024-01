S’accende anche nella Tuscia la protesta degli agricoltori.Lunedi 22 blocco rotonda s.Lazzaro e Casello A1 Orte

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,21.1.24

Innanzitutto un avviso ai naviganti, meglio automobilisti,perchè lunedi 22 sono in programma manifestazioni di protesta degli agricoltori che interessa l’area più congestionata del traffico viterbese, cioè la Cassia Nord.

Giorni fa scrivemmo della protesta degli agricoltri tedeschi e ci meravigliammo che anche da noi un’analoga protesta non fosse stata programmata.

Praticamente identici i motivi. La politica agricola europea assente e sottoposta alle ideologie ambientaliste, rendono le attività primarie della agricoltura difficili, poco remunerative si da far si che molte aziende vadano a chiudere.

Da noi, in particolare nella Tuscia la protesta è rivolta al Governo regionale e statale per il mancato interesse al comparto agricolo.

Infatti, sia il bilancio regionale che la “finanziaria” del 2024 ha poca attenzione alla agricoltura ed all’allevamento con ovvie conseguenze sullo sviluppo o quantomeno la conservazione delle imprese esistenti.

Da parte del Governo non è stata buona fatta bella figura far si che il comparto agricolo resti cenerentola rispetto altre attività economiche e che siano danneggiati gli imprenditori in massima parte elettori dei partiti del centrodestra.

Attenzione, quindi per le prossime scadenze elettorali europee, dove l’attuale troika si è dimostrata matrigna dell’agricoltura non solo mediterranea, ma dell’intero continente.

Da lunedi prendono avvio proteste in ogni parte d’Italia. Era ora !

Gli agricoltori italiani non si possono accontentare solo di mancette, ma vogliono incidere nelle scelte economiche del governo e, da parte di questo, aspettano, una presenza attiva delle associazioni agricole nelle decisioni della comunità europea che non siano sempre prone ad interessi di altre nazioni. Vedansi Francia e Germania che da decenni guidano le scelte dei burocrati di Bruxelles a loro favore.

I Viterbesi, quindi, abbiano pazienza se per uscire da Viterbo verso la Cassia Nord, avranno difficoltà. Condividano le istanze degli agricoltori e si ricordino che il traffico a Viterbo non è causa delle manifestazioni agricole ma della scellerata politica comunale messa in atto dalla Giunta Frontini.