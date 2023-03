La sindaco Frontini incontra il Presidente Regionale CONI, ma ignora invitare le realtà sportive provinciali

Riccardo Viola

di Andrea Stefano Marini Balestra

Viterbo,22.3.23

Oggi riunione “carbonara” in comune tra il Presidente del CONI LAZIO dr. Riccardo Viola e la sindaco Frontini alla sola presenza del collega giornalista Ugo Baldi attuale referente provinciale CONI.

Nessun commento alla riunione, appunto perchè “riservata” quindi, illogicamente negata alla partecipazione di realtà sportive cittadine e provinciali che, mediante l’incontro avrebbero avuto l’occasione di un dialogo con il Dr. Viola.

Come al solito, lo sport per la Giunta di Viterbo è solo un accessorio, cioè un argomento di sola chiacchera e nessun contenuto, perchè nessun evento sportivo internazionale o almeno nazionale è previsto nel 2023 in Città, ma solo promesso ed auspicato in modo vago al Dr. Viola. Ovviamente, non ci sarà mai poi un seguito se non ci sarà una vera programmazione di una realizzazione ed un adeguamento di impianti sportivi che a Viterbo, oggi, sono da “terzo mondo”