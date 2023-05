Una ghiotta occasione per conoscere le eccellenze agroalimentari della Tuscia: torna “ASSAGGI” in Città

Redazione

Viterbo,13.5.23

Da venerdi 19 a lunedi 22 l’intero centro storico di Viterbo sarà interessato dall’evento “Assaggi” giunto quest’anno alla seconda edizione, dopo quella del settembre 2022.

Organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo-Rieti con il supporto di quella di Roma, del Comune e della Regione, quest’anno questa manifestazione che rappresenta un’ipotesi di salone del gusto, tracima dal Palazzo dei Papi per estendersi a tutto il centro storico.

Saranno implicate strade e piazze viterbesi, in particolare, oltre la p.zza S.Lorenzo, P.zza del Comune e piazza del Sacrario.

L’evento si propone valorizzare le eccellenze del patrimonio agroalimentare del Lazio nord mediante degustazioni dei tipici prodotti quali in primis l’olio EVO in p.zza del Duomo, quindi nelle altre piazze citate dove cittadini potranno conoscere quanto i produttori nostrani loro offriranno delle loro eccellenze.

Il taglio del nastro dell’inaugurazione è previsto Venerdi 19 alle h. 17, poi la mostra proseguirà sabato e domenica dalle 10 alle 20. La giornata di lunedi 22 è riservata ai professionisti del settore alimentare.

Come spesso accade, di quest’importante manifestazione in grado attrarre turisti in visita nella nostra Città nel fine settimana 20,21 maggio, non è stata sufficientemente portata a conoscenza dei media regionali ed anche nazionali.

Ci proviamo noi,

Per informazioni, in particolare per lo svolgimento della giornata di lunedi 22, riservata ai professionisti, andare sul sito: www.assaggisalone.com