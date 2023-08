Entra nel mondo della cura dei capelli rivoluzionaria con la nostra linea di prodotti a base di carbone magnetico! Questa innovativa tecnologia è stata appositamente sviluppata per riequilibrare le chiome con esigenze particolari, come quelle con il cuoio capelluto grasso e le lunghezze secche. Unendo l’antica saggezza dei rimedi naturali con l’avanzata scienza moderna, è ora disponibile una formula unica che utilizza il potere del carbone vegetale e dell’olio di semi neri di Nigella. Questi ingredienti pregiati lavorano in sinergia per offrire una cura mirata e delicata per i capelli misti.



Prodotti con carbone magnetico per i capelli: scopri a chi sono dedicati



Realizzati con il 97% di ingredienti di origine naturale, assolutamente privi di siliconi per non appesantire la cute, i prodotti con carbone magnetico sono pensati espressamente per le chiome con radici grasse e lunghezze secche.



A garanzia di un’efficacia senza compromessi, un autentico rituale di bellezza come quello proposto dalla linea Ultra Dolce Carbone Magnetico offre una hair care routine completa e innovativa, ideale per prendersi cura di cute e lunghezze, grazie al supporto di ingredienti quali il carbone purificante e l’olio di semi neri di Nigella idratante, rivisti in chiave innovativa grazie alle tecnologie di ultima generazione.



Mixate a dovere le due sostanze offrono un rimedio efficace per rimuovere il sebo in eccesso dal cuoio capelluto, garantendo al contempo un’idratazione profonda alla chioma, capace di prolungarsi sino a 72 ore.



La soluzione al carbone magnetico: la linea di prodotti di ultima generazione dalle origini antiche



I prodotti con carbone magnetico rivedono in chiave attuale le proprietà di ingredienti dalle origini antiche quali il carbone attivo, originario del Giappone, e l’olio di semi neri di Nigella, già in uso nell’antico Egitto alla Corte della regina Nefertiti.



Un rito dal sapore remoto che torna in auge con una proposta di ultima generazione e quattro prodotti specifici, destinati alla cura dei capelli. Si tratta di soluzioni dall’efficacia comprovata quale lo shampoo nella classica soluzione liquida e nell’innovativa versione solida, completata da balsamo e maschera idratante.

● Lo shampoo a doppia efficacia: purificante e idratante. Innovativo per la doppia efficacia, lo shampoo al carbone magnetico è la soluzione perfetta per pulire a fondo i capelli grassi, che si sporcano con estrema facilità. Ricco di ingredienti di origine naturale, privo di siliconi e sostanze artificiali, non appesantisce la chioma. I due ingredienti di punta, ovvero carbone e olio di semi neri di Nigella, si rivelano efficaci per eliminare il sebo in eccesso sul cuoio capelluto, svolgendo al contempo un’azione purificante e idratante. Il prodotto interviene in maniera delicata sulle lunghezze, mantenendo morbidezza e idratazione per 72 lunghe ore.

● Balsamo al carbone magnetico: purifica e idrata. La linea è arricchita dalla presenza di un balsamo al carbone magnetico, in grado di detergere, purificare e idratare, districando la chioma senza appesantire le lunghezze, che restano morbide e luminose.

● La maschera idratante al carbone magnetico. Facile e veloce da utilizzare, la maschera al carbone magnetico regala alle lunghezze del capello un aspetto più sano e nutrito, senza appesantire e soprattutto donando lunghe ore di idratazione. La maschera può essere utilizzata anche in sostituzione del balsamo, tenendola in posa per pochi minuti, oppure per garantire un’iniezione di idratazione laddove la chioma risulti spenta e poco luminosa. Il carbone e i semi di Nigella garantiscono alla chioma un rapido nutrimento e tanta brillantezza, e i capelli si presentano setosi già al primo sguardo.

● Shampoo in versione solida dall’effetto purificante. Soluzione decisamente sostenibile lo shampoo solido vanta le stesse caratteristiche della soluzione liquida, ma senza plastica, non produce rifiuti quindi non incide in alcun modo sull’ambiente. Apprezzato per le proprietà purificanti e idratanti lo shampoo solido, come la versione liquida, garantisce una schiuma ricca che si prende cura del cuoio capelluto e della chioma.