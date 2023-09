Eventi sportivi a Viterbo nell’ambito della “Settimana europea dello Sport”

Redazione

Viterbo,26.9.23

Il Club Panthlon di Viterbo insieme alla Sezione ANSMeS e della UNVS, con la collaborazione di LND Esport, Accademia Olimpica nazionale Italia, Banca Lazio nord, CSA IN Viterbo, ANCE, Carramusa e Balletti Park Hotel e, ovviamente, il Comune di Viterbo, nell’ambito della “Settimana europea dello Sport”, porta lo Sport in piazza per tutti.

Da Venerdi 29 e Sabato 30 dalle 10 alle 18 8 in piazza Unità d’Italia (Sacrario) saranno praticati vari ludi sportivi cui la cittadinanza potrà partecipare liberamente per provare qualche disciplina sportiva e far conoscere ai più piccoli il giuoco dello sport, semplicemente praticato fuori dagli impianti sportivi fissi. comunque utile per la promozione di un stile di vita sano e attivo.