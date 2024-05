Presentato EDUCAMP 2024, sinergia tra CONI e Forze Armate per lo sport dei giovani

da sx: Col.Spina,dr. Viola,Gen.Di Stasio, Ass.Aronne, Ugo Baldi

Viterbo,8.5.24

Alle 16.30 preso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito Italiano in via Cassia Cimina 8 si è parlato oggi di questo appuntamento, firmato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano del Lazio che durerà sette settimane, ovvero nei mesi di giugno, luglio e agosto in collaborazione con la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e la Scuola Marescialli Aeronautica Militare.

Presenti il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Il colonello Gianluca Spina, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, l’assessore allo sport del comune di Viterbo Emanuele Aronne e il delegato del Coni Provinciale Ugo Baldi. Invitati Il Cip di Viterbo, le associazioni sportive, le federazioni, gli enti di promozione, il Panathlon Club di Viterbo e la stampa.

Al termine della Conferenza stampa sono state effettuate, nonostante la pioggia, una serie di partite di calcio tra bambini sul manto erboso dello stadio interno alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito a cui hanno aderito grazie all’interessamento alla Delegazione della Figc di Viterbo, società del capoluogo e della provincia. Infine sono previste anche gare di atletica leggera e nuoto. Quest’estate pertanto per i ragazzi, dai 6 ai 14 anni, che vogliono praticare attività multidisciplinari c’è la possibilità di partecipare a due centri estivi. Si va dal nuoto alla pallavolo, alle arti marziali fino al baseball, al calcio, alla danza sportiva, al tiro con l’arco e via dicendo. Tutto in collaborazione anche in questa edizione con il Cip (comitato italiano paraolimpico) regionale e provinciale. Nella quota di partecipazione è previsto il pranzo e l’abbigliamento. Saranno a disposizione dei tecnici federali e professori di educazione fisica, guidati dal professor Adriano Ruggiero, coordinatore tecnico provinciale del Coni. Per le informazioni si può chiamare il numero 3386054654 oppure inviare una email a viterbo@coni.it. Per le iscrizioni www. Lazio.coni.it.