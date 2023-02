ISMEA firmato accordo con Istituti agraria

Pietro Narduzzi di FdI

Viterbo, 3.2.23

Il ministero dell’Agricoltura e della sovranità

alimentare e delle foreste, arrivano notizie che

fanno a bene a tutto l’universo agricolo nazionale. Senza

indugiare oltremodo, su iniziativa del ministro Francesco

Lollobrigida è stato siglato un accordo di portata storica:

il protocollo d’intesa tra la rete nazionale degli istituti

agrari e Ismea». Ad annunciarlo sono Pietro Narduzzi e

Maria Di Risio, responsabili provinciali dipartimento

agricoltura FdI, e Roberto Bedini, responsabile agricoltura

regione Lazio. «Un’altra azione concreta portata a termine

dal governo Meloni, esecutivo che si sta contraddistinguendo

per l’ampia mole di lavoro svolto, considerato il poco tempo passato

dall’insediamento. E questo accordo è ispirato non solo

alla concretezza di cui sopra, ma anche, e soprattutto, al

futuro dei giovani italiani. Invero, rendendo sempre

più caratterizzante il ruolo degli istituti agrari si riuscirà

a valorizzare il mondo dei giovani studenti e del loro

percorso formativo. Un accordo che ha come elemento

centrale quella politica attiva, che mancava da anni in

agricoltura, capace di ispirare il sistema agricolo a principi

come la formazione, lo sviluppo la trasformazione e la

distribuzione. In poche parole, racchiudere l’ambito agricolo

in un’unica grande filiera. Sinergia, ricerca, sostenibilità,

lavoro, tradizione e innovazione sono parte di un

unico grande schema imprenditoriale e il nostro governo

ha segnato le coordinate da seguire». «Dopo l’emendamento

sui cinghiali – concludonoun altro passo verso la rinascita di un comparto

principale per la salute del paese, sperando che si continui

così coinvolgendo sempre più protagonisti della vita

formativa agraria».