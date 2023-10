A Viterbo, sabato 7 h.11 a Villa Muti Bussi (V.le Trieste,84) un’importante manifestazione cuturale: “Carte in dimora”

Riceviamo e pubblichiamo

Viterbo,5.10.23

ADSI PRESENTA “CARTE IN DIMORA. ARCHIVI E BIBLIOTECHE: STORIE TRA PASSATO E FUTURO”

Torna l’appuntamento con la storia del nostro paese: sabato 7 ottobre 2023 oltre 100 archivi dislocati sul territorio nazionale apriranno gratuitamente i battenti

Roma, 5 ottobre 2023 – Si rinnova per una seconda edizione l’appuntamento con la cultura promosso da ADSI: “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”. Sabato 7 ottobre 2023 oltre 100 archivi dislocati sul territorio nazionale apriranno le loro porte e potranno essere visitati gratuitamente. Un viaggio nella storia del nostro paese attraverso libri, mappe, documenti e fotografie che possono aiutare a conoscere e a leggere meglio il presente.

L’iniziativa, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con la Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura.

La manifestazione affiancherà l’iniziativa “Domeniche di carta“ del Ministero della Cultura (MIC), che da molti anni organizza l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato, prevista quest’anno per domenica 8 ottobre.

ADSI supporta l’iniziativa del Ministero per sottolineare l’unità di intenti culturali, nella consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche ed archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione, al pari di quelle pubbliche.

Le dimore storiche private custodiscono infatti archivi e biblioteche che con le loro carte, libri e manoscritti, rappresentano la testimonianza tangibile della storia dei territori in cui sono collocate e non solo.

Carte in Dimora si inserisce nelle attività che ADSI promuove durante l’anno per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo chiave che il patrimonio culturale privato ricopre per il tessuto socio-economico e culturale del paese. Come ribadito dal Presidente di ADSI Giacomo di Thiene: “Le carte, i libri e i manoscritti, gli archivi e le biblioteche storiche private sono una testimonianza tangibile di quanto le dimore costituiscano un elemento fondamentale del patrimonio culturale della nostra Nazione. Nel nostro ruolo di custodi della storia cerchiamo di contribuire sia alla conservazione che alla valorizzazione del patrimonio culturale. Solo attraverso la diffusione della conoscenza si potrà arrivare alla consapevolezza del valore sociale ed economico, oltre che culturale di tali beni, che costituiscono una ricchezza per le future generazioni in grado di generare occupazione e innovazione. Le dimore private di interesse storico sono una vera e propria filiera economica, stabilimenti produttivi culturali non delocalizzabili capaci di creare valore sociale ed un’economia indissolubilmente legata al territorio”.

Per informazioni e prenotazioni delle visite alle dimore prescelte consultare il sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/carte-in-dimora-2023/

Di seguito l’elenco – in costante aggiornamento – degli archivi storici privati divisi per regione e per provincia che apriranno al pubblico il 7 ottobre.

ABRUZZO

Provincia de L’AQUILA

Archivio Ciarrocca presso Palazzo Cappa Cappelli, L’Aquila

Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre ONLUS – Palazzo Cappa Cappelli, L’Aquila

BASILICATA

Provincia di MATERA

Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte

CAMPANIA

Provincia di CASERTA

Palazzo Mondo – casa museo del pittore Domenico Mondo (1723-1806), Capodrise

Provincia di NAPOLI

Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, Napoli

Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca, Napoli

Palazzo Nucci, Cicciano

Astapiana Villa Giusso, Vico Equense

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di FORLÌ – CESENA

Casa dell’Upupa- Casa studio Ilario Fioravanti, Sorrivoli

Biblioteca Musicalia – ANMI, Loc. Lizzano – Cesena

Provincia di PIACENZA

Castello della Maggia, Podenzano

Palazzo Casati, Piacenza

Provincia di RIMINI

Un Nido Di Passeri – Associazione Nazionale Case Della Memoria, Santarcangelo di Romagna

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di UDINE

Villa de Claricini Dornpacher, Bottenicco di Moimacco (apre domenica 8 ottobre)

Villa Deciani, Martignacco

Casa Asquini, Fagagna

La Brunelde – Casaforte d’Arcano, Fagagna

LAZIO

Provincia di LATINA

Fondazione Roffredo Caetani – Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti, Latina

Provincia di ROMA

Fondazione Opera Lucifero – Ex Chiesa di Santa Maria di Grottapinta, Roma

Palazzo Caffarelli, Roma

Fondazione Camillo Caetani – Palazzo Caetani, Roma

Archivio Storico Della Fondazione Isabella Scelsi, Roma

Punto Touring Club Italiano – L’archivio Del Touring Club Italiano: Memoria Dell’italia, Roma

Tenuta Di Pietra Porzia, Frascati

Provincia di VITERBO

Villa Muti Bussi Viterbo, Viterbo

LIGURIA

Provincia di LA SPEZIA

Palazzo Paganini, Carro

LOMBARDIA

Provincia di BERGAMO

Castello di Lurano, Lurano

Provincia di MILANO

Fondazione Museo Di Fotografia Contemporanea, Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo

Touring Club Italiano – Palazzo Del Touring Club Italiano, Oggi Hotel Radisson Collection, Milano

MARCHE

Provincia di MACERATA

Palazzo Castiglioni, Cingoli

Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata

MOLISE

Provincia di ISERNIA

Dimora del Prete di Belmonte, Venafro

Palazzo Iacovone / Antico Frantoio Iacovone, Poggio Sannita

PIEMONTE

Provincia di ALESSANDRIA

Tenuta La Marchesa, Novi Ligure

Provincia di BIELLA

Fondazione Piacenza presso Villa Piacenza, Pollone

Fondazione Sella presso Palazzo La Marmora, Biella

Palazzo La Marmora, Biella

Provincia di TORINO

Casa Lajolo, Piossasco

Castello di Pralormo, Pralormo

Castello di Pavarolo, Pavarolo

PUGLIA

Provincia di BARI

Museo Diocesano di Bitonto, Bitonto

Provincia di BRINDISI

Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni

Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Palazzo Rossi, Canosa di Puglia

Provincia di LECCE

Palazzo Maremonti Chillino – Studio Legale Fumarola, Lecce

Cantina Storica Vitivinicola Leone de Castris, Salice Salentino

Distilleria Nicola De Giorgi, San Cesario di Lecce

SARDEGNA

Provincia del CAGLIARI

Palazzo Amat di San Filippo, Cagliari

Fondazione Di Ricerca Giuseppe Siotto Onlus- Palazzo Siotto, Cagliari

SICILIA

Provincia di AGRIGENTO

Casa Sciascia, Racalmuto

Provincia di CATANIA

Palazzo degli Iris, Acireale

Provincia di ENNA

Biblioteca comunale di Centuripe Marco Tullio Cicerone, Centuripe

Provincia di PALERMO

Palazzo Lanza Tomasi, Palermo

Provincia di SIRACUSA

Museo dei Viaggiatori in Sicilia, Palazzolo Acreide

TOSCANA

Provincia di AREZZO

Archivio Bartolini Baldelli, Pergine Valdarno

Provincia di FIRENZE

Archivio Capponi Alle Rovinate, Firenze

Archivio Capitolare E Parrocchiale Dell’insigne Basilica Di San Lorenzo, Firenze

Archivio Giovanni Spadolini, Firenze

Archivio Storico Di Palazzo Pucci, Firenze

Archivio Storico Di San Niccolò Del Ceppo, Firenze

Archivio Di Roberto Longhi, Archivio Di Anna Banti C/O Fondazione Di Studi Di Storia Dell’arte Roberto Longhi, Firenze

Archivio Storico Del Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze

Congregazione Buonomini Di San Martino, Firenze

Le Carte Dell’archivio Degli Amici Della Musica Firenze, Firenze

Archivio Dell’accademia Di Belle Arti, Firenze

Archivio Villa Romana, Firenze

Archivio Foto Locchi, Firenze

Archivio Zeffirelli, Firenze

Archivio Storico De La Nuova Tinaia, Firenze

Archivio Guicciardini, Firenze

Archivio Antinori Aldobrandini Di Brindisi, Firenze

Archivio Storico Giunti Editore , Firenze

Archivio E Biblioteca Della Scuola Di Musica Di Fiesole Fondazione Onlus, Firenze

Archivio Niccolini Di Camugliano, Firenze

Archivio Istituto Storico Della Resistenza, Firenze

Archivio Bini Smaghi Bellarmini, San Casciano Val Di Pesa

Archivio Corsini Firenze, San Casciano Val Di Pesa

Archivio Sidney Sonnino, Montespertoli

Archivio Ferragamo C/O Salvatore Ferragamo Spa, Loc. Osmannoro, Sesto Fiorentino

Archivio Storico Frescobaldi Albizi, Loc. Sieci, Pontassieve

Archivio Pietro Porcinai, Fiesole

Archivio Storico Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Certaldo

Provincia di LIVORNO

Archivio Carlo Morelli, Livorno

Provincia di LUCCA

Puccini Museum Casa natale, Lucca

Archivio Puccini, Torre del Lago, Viareggio

Provincia di MASSA CARRARA

Archivio Storico di Bagnone, Bagnone

Archivio Domestico Dei Malaspina Di Mulazzo, Mulazzo

Fondo Antico Dei Padri Francescani Dell’ Ex Convento Di Soliera, Fivizzano

Archivio Del Seminario Vescovile Di Pontremoli, Massa Carrara

Provincia di PISA

Archivio Majnoni Baldovinetti Tolomei, Loc. Marti, Monopoli In Val D’arno

Archivio Vacca’ Berlinghieri, Montefoscoli, Palaia

Archivio Storico Scuola Normale Superiore E Archivio Famiglia Salviati C/O Palazzo Della Carovana , Pisa

Archivio Storico Del Comune Di Santa Maria A Monte, Santa Maria A Monte

Archivio Torrigiani Guadagni Del Nero Malaspina, Loc. Montecastello, Pontedera

Provincia di PISTOIA

Archivio Casa Museo Sigfrido Bartolini, Pistoia

Provincia di PRATO

Museo della Badia di Vaiano presso Casa Agnolo Firenzuola, Vaiano

Provincia di SIENA

Archivio Bianciardi, Castellina In Chianti

Archivio Mazzei, Loc. Fonterutoli, Castellina In Chianti

Archivio Dell’accademia Musicale Chigiana, Siena

Archivio Storico Della Contrada Capitana Dell’onda, Siena

Archivio Storico Della Contrada Della Chiocciola, Siena

Archivio Della Contrada Priora Della Civetta, Siena

Archivio Della Badia A Coltibuono, Loc. Badia A Coltibuono, Gaiole In Chianti, Borgo E Villa Di Monte Sante Marie Asciano

UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Palazzo Degli Oddi Marini Clarelli, Perugia

Villa Oddi Baglioni Montecastelli Umbertide, Umbertide

Villa Aureli, Perugia

Provincia di TERNI

Castello di Montoro, Narni

VENETO

Provincia di VICENZA

Palazzo da Schio, Schio

Provincia di PADOVA

Casa Dalla Francesca, Casale di Scodosia

Associazione Nazionale Dimore Storiche

L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

www.adsi.it – www.dimorestoricheitaliane.it

