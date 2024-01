A Tuscania lunedi 29 h.17 gennaio, convegno: IL TURISMO SOSTENIBILE

Redazione

Viterbo,28.1.24

I big della politica locale di centrodestra e nazionali saranno domani sera a Tuscania per parlare di Turismo come risorsa del futuro non solo per l’intera Italia, ma per la Tuscia in particolare. L’evento del prossimo Giubileo del 2025 un’occasione di rilancio per Viterbo ed i suoi dintorni