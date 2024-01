Questione Stadio Rocchi:”A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”

Stadio Rocchi, un’aerea al centro della Città

Redazione

Viterbo,21.1.24

E’ in questi giorni emerso che il Comune di Viterbo non abbia completato le operazioni amministrative di accatastamento dello Stadio Rocchi, cosi rendendo impossibile la definitiva cessione dell’intero sito da parte della Regione Lazio che l’aveva sollecitata in tal senso sin dal novembre scorso.

Non potendo credere che l’incapacità dell’Assessore incaricato (Aronne) sia stato il motivo del mancato completamento delle operazioni di accatastamento in quanto architetto ben a conoscenza di quanto sia necessario preparare (piante) per ottenere che alla Agenzia del Territorio (ex Catasto) sia tutto regolarecome tutto deve avvenire per rogare un atto qualsiasi quando si debba comprare o vendere un’abitazione, c’è da ritenere invece che sia stato tutto orchestrato per negare a chicchessia l’uso in concessione dello Stadio, o, comunque. perdere tempo.

Ma, forse, cè di peggio. Al Comune, il completamento delle operazioni di accatastamento dell’impianto e suoi annessi, forse non piace perchè potrebbe essere di ostacolo per una diversa destinazione urbanistica dell’area, per es. commerciale, abitativa, etc.

La Giunta, si è trincerata dietro il niet fatto all’unica società che aveva avanzato la richiesta di concessione (la FC Viterbo), dopo aver scacciato la precedente senza precisi motivi, ma con “forzatura” (detto dalla sindaco ), trincerardosi dietro pretese ragioni di legge.

Ma, allora, la sequela di sindaci di Viterbo che in precedenza avevano concesso alla Viterbese anche nei suoi diversi passaggi di nome e di proprietà, l’uso dello stadio, avevano tutti contravvenuto alla legge ?

E’ sempre avvenuto, ma nessuno, ad alcun livello, ebbe contestare violazioni di qualche legge.

Solo adesso, il Comune, sfodera leggi che avrebbero impedito la concessione a qualcuno.

Il Comune, cioè i cittadini viterbesi, proprio per la mala gestio dello Stadio Rocchi da parte della Frontini & c. saranno presto tenuti a pagare i danni per le azioni giudiziarie che proporranno le società escluse: la US Viterbese 1908 di Romano e la FC Viterbo il cui main sponsor è Camilli.

Dopo, saranno fatti i conti con gli attuali inadempienti amministratori per il danno erariale che sin da oggi stanno determinando. Infatti, la mancata manutenzione di un bene pubblico, di cui in parte è ancora della Regione che ad essi ebbe concedergli l’uso con l’impegno della corretta manutenzione,è certamente un danno erariale.

Conclusioni. All’esito del Consiglio comunale straordinario del passato 18 gennaio, nulla è emerso di concreto a giustificazione dell’atteggiamento tenuto dalla Sindaco che solo ha balbettato frasi di circostanza e promessa che nella prossima stagione calcistica, tutto sarà a posto.

Ma in estate prossima, la giunta Frontini esisterà ancora ?

Sono aperte le scommesse